Radsport: – Der RV Lottstetten nutzte bei den Bezirksmeisterschaften der Kunstrad-Junioren seinen Heimvorteil und sicherte sich alle drei Titel. Leonie Papok gewann mit Bestleistung bei den Juniorinnen, Mattias Piberhofer setzte sich bei den Jungs durch und im Zweier waren Letizia Daudey/Sofia Baier nicht zu besiegen. Die Meisterschaften waren im Rahmen des 1. Durchgangs im Bezirkspokal ausgetragen worden.

Mit einem sauber vorgetragenen Programm bestätigten Letizia Daudey/Sofia Baier ihre Nominierung in den Nationalkader C. Die beiden Schülerinnen lieferten trotz des für die Kunstradfahrer schwierig zu fahrenden Bodens in der Gemeindehalle ein nahezu fehlerfreies Programm ab und ließen sich am Ende 97,16 Punkte notieren.

Saubere Kür: Sofia Baier (oben) und Letizia Daudey vom RV Lottstetten gewannen den Bezirkstitel im Zweier der Juniorinnen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Die Qualifikation für die baden-württembergischen Meisterschaften haben sie damit in der Tasche. Lena Reichert und Laura Thomann vom RSV Wallbach fuhren nach mehreren Stürzen lediglich 40,97 Punkte heraus und verpassten die Tickets für den Wettbewerb am 13. März in Unterweissach.

Die Norm erfüllt haben hingegen die drei Starterinnen bei den Juniorinnen. Hier feierte Leonie Papok mit 128,88 Punkten einen ungefährdeten Sieg. Sie ließ sich auch vom Missgeschick, dass ihre Musik – sie wartete beim Start vergeblich auf „I see fire“ von Ed Sheeran – nicht vorlag, nicht aus der Ruhe bringen.

Ihre 30 Programmpunkte – darunter drei neue und gut gemeisterte Übungen – trug sie gelassen vor und fuhr prompt Bestleistung heraus: „Das mit der Musik muss man ausblenden können und sich gut konzentrieren.“

Gemeinsam mit Leonie Papok fährt auch die zweitplatzierte Caroline Wirth (88,90 Punkte) vom RSV Wallbach nach Unterweissach. Ebenfalls für die baden-württembergischen Meisterschaften hat sich ihre Wallbacher Vereinskameradin Stefanie Probst mit 80,21 Punkten qualifiziert.

Bestleistung: Julius Berchtold vom RSV Wallbach wurde Zweiter bei den Bezirksmeisterschaften der Junioren in Lottstetten und ließ zuvor nie erreichte 54,45 Punkte für sich notieren. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Bei den Jungs gelang es Julius Berchtold vom RSV Wallbach ebenfalls, seine Bestleistung zu fahren. Mit 54,45 Punkten verpasste er zwar das Ticket für die Landesmeisterschaften, erhöhte in Lottstetten aber den Druck auf Lokalmatador Mattias Piberhofer.

Der nahm die Herausforderung an, fuhr sehr gute 60,50 Punkte heraus und wird seinen Verein ebenfalls in Unterweissach vertreten.

Qualifiziert: Mattias Piberhofer vom RV Lottstetten fuhr bei den Bezirksmeisterschaften der Junioren 60,50 Punkte heraus und qualifizierte sich damit für die baden-württembergischen Meisterschaften. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Platz drei mit 43,48 Punkten ging an Jimmy Lee Holle vom RV Lottstetten.

Lottstetter Frauen-Zweier überzeugt bei Premiere

Im Bezirkspokal der Frauen überzeugte der konkurrenzlose Lottstetter Zweier Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok. Die zweifachen Junioren-Europameisterinnen starteten erstmals bei den Frauen und fuhren auch schon Teile des neuen Programms: „Dafür, dass sie zwei Tage beim Kadertraining waren, haben sie die Premiere hervorragend gemeistert“, freute sich Trainerin Kerstin von Schneyder.

Harmonisch: Anika Papok (links) und Anna-Sophia von Schneyder vom RV Lottstetten fuhren bei ihrer Premiere in der Frauen-Klasse beim Bezirkspokal starke 122,15 Punkte heraus. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Das Lottstetter Zweier-Paar muss sich nach Jahres des Erfolgs zwar neu orientieren, wurde aber von Bundestrainer Dieter Maute nicht nur in den Nationalkader aufgenommen, sondern zusätzlich schon als erstes Ersatzpaar für den Kunstrad-Weltcup nominiert. Vor heimischem Publikum hatten Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok 126,10 Punkte eingereicht, fuhren nahezu fehlerfrei und waren mit 122,15 Punkten überaus zufrieden.

Im internen Vereinsduell bei den Frauen übernahm Natascha von Schneyder (RV Lottstetten) mit 78,77 Punkten die Führung vor Larissa Rehm, die 39,93 Punkte herausgefahren ist. Ebenfalls konkurrenzlos startete Marco Rehm bei den Männern und kam auf 64,50 Punkte.

RSV Herten dominiert beim Nachwuchs

Das größte Feld stellten die Schülerinnen und Schüler beim Bezirkspokal. Nach dem ersten Durchgang führen drei Nachwuchsfahrerinnen des RSV Herten: Rahel Schulz fuhr 21,20 Punkte in U9 heraus. Magdalena Weiß führt die U11 mit 33,09 Punkten an, vor Paula Weiss (12,08), Lina Hobert (10,39) und Ella Dahm (9,01) vom RSV Wallbach.

Rebekka Weiß legte in der U13-Wertung mit 38,10 Punkte vor, führt vor Gladys June Holle (37,08) vom RV Lottstetten und Indira D‘Souza (30,45) vom RSV Wallbach. Mit 43,22 Punkten beendete Emilia Keser (RSV Wallbach) den ersten Durchgang in der Klasse U15, vor den Lottstetterinnen Giulia Masi (33,18) und Skye Vellutini (33,08).

Im U15-Zweier fuhren Amelie Peter und Fiona Schuhmacher (RSV Wallbach) 21,109 Punkte heraus. Nicolaj von Schneyder (U15) war der einzige Junge im Teilnehmerfeld und freute sich über 37,94 Punkte. Der Bezirkspokal wird im April beim RSV Dogern fortgesetzt und im November beim RSV Wallbach abgeschlossen.