Die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg hat im Europapark Rust die Sportjugend-Förderpreise verteilt. Die Preisübergabe wurde online übertragen und von Michael Antwerpes moderiert. 83 Sportvereine aus Baden-Württemberg wurden für ihre vorbildliche Jugendarbeit gewürdigt. Die Rekordzahl von 556 Vereinen hatte sich um die mit insgesamt 100.000 Euro dotierte Auszeichnung

beworben. Sieger der neun Vereine aus der Region Schwarzwald-Hochrhein wurde der JFV Region Laufenburg.

Prämiert wurden von der Jury Aktionen der Vereinsjugendarbeit aus den Jahren 2019 und 2020. Sie reichten vom Engagement für die Gesellschaft und das Gemeinwohl, Partizipation von Kindern und Jugendlichen, Veranstaltungen bis hin zu Freizeitaktivitäten. Auch Angebote der digitalen Jugendarbeit, Projekte zu Inklusion, Integration und Nachhaltigkeit waren dabei.

Video: Michael Rieple

Die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung für den Landessieg erhielt der Marine Verein Wangen für seine herausragende demokratisch selbstorganisierte Jugendarbeit durch den Jugendrat. Dieser besteht aus Mitgliedern im Alter zwischen 14 und 22 Jahren. Er verwaltet die Jugendgruppe komplett eigenständig

und eigenverantwortlich, entscheidet über die Angelegenheiten und Aktionen der Gruppe und orientiert sich dabei am selbst entwickelten Leitbild.

Toto-Lotto-Sportjugend-Förderpreis Die Preisträger in der Region Schwarzwald-Hochrhein 2. Landessieger: KraftWerkstatt Lörrach.

1. Preis Region: JFV Region Laufenburg (Preisgeld 2000 €)

2. Preis Region: Radsportverein St. Georgen (1500 €)

3. Preis Region: Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar (1200 €)

4. Preis Region: TV Engen, Abt. Leichtathletik (1.000 €)

5. Preis Region: Skiclub Schonach (800 €)

6. Preis Region: SV Espasingen, Abt. Fußball und Skiclub Fridingen (je 500 €)

Sonderpreis: Turnerbund Wyhlen (1000 €)

Den mit 5000 Euro prämierten zweiten Platz belegte die KraftWerkstatt Lörrach mit der Aktion „gemeinsam gegen Plastik“. Platz 3 und 2.500 Euro Preisgeld gingen an den TSV Berkheim aus Esslingen am Neckar für „Korni – Unser Vereinsmaskottchen“. Für beispielgebende Aktionen in der Corona-Zeit vergab die Jury zehn mit jeweils 1000 Euro dotierte Sonderpreise. Daneben gab es Geldpreise für weitere 70 Vereine. Diese liegen zwischen 500 Euro und 2000 Euro.

Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker lobte die Leistung der Gewinner: „Die Preisträger beweisen wirklich eindrucksvoll, wie sehr der Sport die Menschen bewegt und welch tolle Kreativität er immer wieder entfaltet. Unser Förderpreis spiegelt seit vielen Jahren die enge Partnerschaft zwischen Lotto und dem

baden-württembergischen Sport. Darauf sind wir sehr stolz.“

Michael Antwerpes und die Siegerurkunde für den JFV Region Laufenburg | Bild: Michael Rieple

Die Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSVBW) Elvira Menzer-Haasis betonte: „Ich freue mich sehr über die vielen eingereichten Projekte. Insbesondere die Vielfältigkeit der verschiedenen Projekte untermauert den Ideenreichtum unserer Sportvereine im Land. Über die letzten zwei Jahre

hinweg haben sie gezeigt, dass Verlass auf sie ist. Mit welchem Selbstverständnis sie für die Gemeinschaft einstehen ist unübertrefflich.“

Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper, zur virtuellen Verleihung zugeschaltet, sagte: „Es ist beeindruckend, mit welchem Engagement und welcher Kreativität sich Sportlerinnen und Sportler für verschiedenste Belange einsetzen. Ich gratuliere allen von Herzen zu Ihren tollen Leistungen. Bleiben Sie dran, das Land braucht Ihren tollen Einsatz. Zumal wir gerade in den vergangenen Monaten gemerkt haben, wie schmerzlich es ist, wenn Sport und seine positiven Auswirkungen auf unser Gemeinwohl eingeschränkt werden.“

Virtuelle Preisverleihung im Europa-Park Wegen der Corona-Pandemie konnten die Vereine ihre Urkunden nicht persönlich entgegennehmen. Stattdessen wurde die Verleihung als Livestream, moderiert von Michael Antwerpes, aus dem Digital-

Studio des Europa-Park übertragen. Für eine sportliche Note bei der Preisverleihung sorgten Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll und Paralympics-Sieger Niko Kappel. Das Rahmenprogramm steuerten Slackliner Benni Schmid, Beatboxer ROBEAT sowie die internationalen Artisten des Europa-Park bei.

Der Ausflug der Vereins-Delegationen in Deutschlands größten Freizeitpark können sie auf Einladung der Inhaberfamilie Mack zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Europa-Park Inhaber Roland Mack gratulierte: „Soziales Engagement und ehrenamtlicher Einsatz sind von zentraler Bedeutung für unsere Gesellschaft

und daher sind wir überwältigt von den mehr als 550 Einreichungen der Vereine für den diesjährigen Lotto Sportjugend-Förderpreis.“