von Jürgen Müller

Tennis: – Luis Faißt (TC 1902 Überlingen) im Kleinfeld U8, Nele Teubert (TC BW Donaueschingen) bei den Juniorinnen U9, Anton Laub ( TC BW Villingen) bei den Junioren U9, Neyla-Fee Schriever (TC BW Villingen) bei den Juniorinnen U10 und Jakob Bächle (TC RW Tiengen) bei den Junioren U10 sowie Luisa Leibold (SV 1922 Emmingen ab Egg) bei den Juniorinnen U11 und Philipp Bittmann (TV Germania 1890 Großsachsen) bei den Junioren U11 sind die neuen Bezirksmeister in der Halle.

Über 80 Mädchen und Jungen lieferten sich in der Villinger Tennishalle spannende und hochklassige Spiele. Zufrieden war Bezirksjugendwart Tim Nitsch mit dem Leistungsniveau der Nachwuchsveranstaltung, insbesondere auch mit der herausragenden Anzahl der Teilnehmenden aus ganz Baden.

25 Mädchen und Jungen kämpften bei den „Kleinsten“ um den Titel. In acht Gruppen wurden zunächst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Viertelfinale ermittelt, so kamen alle schon in der Vorrunde auf mindestens zwei Spiele. Im Halbfinale standen sich dann Leonas Bangert (TC Singen) und Mayla Cheaitou (TC Weilersbach) sowie Ben Ehrensberger (TC Diedelsheim) und der spätere Titelträger Luis Faißt gegenüber. In beiden Spielen musste der Match-Tiebreak die Entscheidung bringen. Letztlich qualifizierten sich Bangert und Faißt für das Finale. Der Überlinger setzte sich hier mit 15:11 und 15:8 (analog der Tischtenniszählweise) durch.

In Gruppenspielen wurde die Titelträgerin bei den Juniorinnen U9 ermittelt. Die Donaustädterin Nele Teubert gewann alle drei Matches und wurde Bezirksmeisterin vor Lotta Passardi (TC RW Tiengen).

In den Gruppenspielen bei den Junioren setzten sich Anton Laub und Theo Aberle (TC RW Tiengen) sowie Franz Felix Schuler (TC Nicolai Konstanz) und Jakob Killeweit (TC BW Oberweier) durch. Im Finale trafen dann Laub und Killeweit aufeinander, wobei der Villinger beim 4:0 und 4:0 dem Gästespieler keine Chance ließ.

Bei den Juniorinnen U10 setzte sich die Lokalmatadorin Neyla-Fee Schriever ungeschlagen vor Liana Kolesnikow (TC BW Oberweier) durch. In vier Gruppen kämpften die zwölf Jungs der U10 um den Titel. Kimi-Arik Rohde (TC BW Villingen) und Friedrich Dittus (TC BW Oberweier) sowie Laurenz Keller (TC Singen) und Jakob Bächle (TC RW Tiengen) standen sich im Halbfinale gegenüber. Im Finale setzte sich Bächle mit 6:2, 5:7 und 10:7 im Match-Tiebreak gegen Dittus durch.

Titelträgerin bei den Juniorinnen U11 wurde Luisa Leibold aus Emmingen ab Egg, die alle vier Gruppenspiele gewann und damit die gesetzte Spielerin Pamina Bavera (TC 1923 Grenzach) auf Platz zwei verwies.

Immerhin 18 Jungs nahmen den Titelkampf bei den Junioren U11 auf. In den Halbfinals qualifizierten sich Philipp Bittmann gegen Theodor Dietz (TC Weinheim) und Gabriel Rohleder (TC Singen) gegen Keaton Tran (DJK Singen) für das Endspiel. Rohleder musste sich dem Gastspieler aus Großsachsen letztlich mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben.