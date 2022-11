von Franziska Schwarz

Tischtennis: – Die stärksten Tischtennisspieler kommen aus allen Ecken des Bezirks. Die Titel in den verschiedenen Alters- und Geschlechtsklassen gingen an elf verschiedene Vereine. Über zwei Tage hinweg kämpften die Erwachsenen und Jugendlichen des Bezirks Oberrhein bei den Bezirksmeisterschaften in der Laufenburger Rappensteinhalle.

Einen zweifachen Triumph feierte Bernhard Bürgin vom TTC Laufenburg. Er wurde Bezirksmeister bei den Männern A sowie bei den Senioren ab 60 Jahren . Dass er seine Konkurrenten im Senioren 60-Wettbewerb klar besiegte und ohne Satzverlust den Titel schnappte, überraschte wohl niemanden. Beeindruckender war das deutliche Verhältnis von 15:3 Sätzen in fünf Spielen bei den Männern A. Ralf Bachthaler vom TTC Hasel musste seinem Kontrahenten im Finale schon nach drei Sätzen gratulieren, die aber teils sehr knapp zugunsten des Laufenburgers ausgingen.

Gold und Silber: Ralf Bachthaler (TTC Hasel) gewann die Entscheidung bei den Senioren 40 und wurde Zweiter bei den Männern A. | Bild: Franziska Schwarz

Bachthaler zeigte sich dennoch zufrieden: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ins Finale komme. Ich habe über meine Verhältnisse gespielt, damit bin ich sehr zufrieden“. Zufrieden sein kann Bachthaler auch mit seinem Sieg in der Konkurrenz der Senioren 40. Ohne Satzverlust setzte sich der Favorit durch und ließ auch Dirk Stockkamp vom SV St. Blasien im Finale kaum eine Chance.

Ebenfalls ohne Spielverlust, aber mit deutlich mehr verlorenen Sätzen blieb Henry Kuck vom TTC Wehr in der Konkurrenz der Männer B. Nils Ruf (TTC Schopfheim/Fahrnau), der bis zum Endspiel ebenfalls ohne Niederlage geblieben war, unterlag dem stark aufspielenden Wehrer in vier Sätzen.

Sieger der Männer B: Ohne Spielverlust erreichte Henry Kuck vom TTC Wehr das Finale und bezwang hier Nils Ruf (TTC Schopfheim/Fahrnau) in vier Sätzen. | Bild: Franziska Schwarz

Ein weiteres Finalspiel zwischen dem TTC Schopfheim/Fahrnau und dem TTC Wehr bot sich bei den Senioren 50, mit glücklicherem Ausgang für die Wiesentäler: Uwe Pommerening besiegte Carsten Kuck in einem hart umkämpften Spiel mit 3:2. Einen Rückstand von 0:2 glich der Schopfheimer aus und gewann denkbar knapp mit 13:11 im fünften Satz. Damit revanchierte er sich für das Duell im letzten Jahr, als sich die beiden ebenfalls im Finalspiel gegenüberstanden, wo Carsten Kuck einen 0:2-Rückstand ausglich und im Entscheidungssatz siegte.

Doppelsieg für Matthias Lauber und Lukas Köhler vom SV Rickenbach

Weniger glücklich ging das Finale für Pommerenings Mannschaftskameraden Nils Ruf und Bronislaw Nowak aus: Im Doppel der Männer B unterlagen sie dem Karsauer Duo Meik Ruch/Daniel Barnet im Entscheidungssatz. Die Doppelkonkurrenz der Männer C und D entschieden Serge Spiess und Dirk Poller vom ESV Weil für sich. Bei den Männern A ließen Matthias Lauber und Lukas Köhler vom SV Rickenbach ihren Gegnern Bernhard Bürgin (TTC Laufenburg) und Torsten Einhaus (TTC Karsau) keine Chance.

In der Einzel-Konkurrenz der Männer C verwies Sascha Schall vom TTC Lauchringen durch einen 3:1-Sieg im Endspiel Levin Marino (TTC Hasel) auf den zweiten Platz. Die Konkurrenz der Herren D entschied Jürgen Kostenbader vom TTC Lauchringen für sich. Im Finale gewann er klar gegen Julian Kühn vom TV Hauingen.

Sehr erfreulich war auch die verhältnismäßig hohe Teilnehmerzahl bei den acht Frauen. Im Finale siegte Ingrid Hellwig vom FC 08 Bad Säckingen mit 3:1 über ihre einstige Vereinskameradin Vanessa Völkel (ESV Weil). Die Doppel-Konkurrenz entschied das eingespielte Doppel Nora Klinger/Franziska Schwarz (TTC Schopfheim/Fahrnau) für sich. Im Finale gewannen sie klar mit 3:0 gegen Talea Ebert und Celina Schmidt vom TTC Hasel.

Für die Konkurrenz des Mixed-Doppels ließ sich sogar noch eine weitere Frau gewinnen, so dass neun Teams gegeneinander antraten. Im Finalspiel waren Vanessa Völkel (ESV Weil) und Henry Kuck (TTC Wehr) dem Schopfheimer Doppel Franziska Schwarz/Nils Ruf überlegen.

78 Mädchen und Buben an den Platten

Mit insgesamt 150 Teilnehmern – 72 bei den Erwachsenen und 78 bei der Jugend – waren die diesjährigen Bezirksmeisterschaften überraschend gut besucht. Bezirksvorstand Marcel Braun bezeichnete die Beteiligung bei den Aktiven als „sensationell für die Situation“, Bezirksschülerwart Hansfrieder Tröndle freute sich vor allem über die Zuverlässigkeit der Anmeldungen. „So wenige Abmeldungen habe ich noch nie gehabt“, resümiert Tröndle, der das Jugendturnier seit etlichen Jahren leitet.

Hervorzuheben ist, dass sehr viel mehr Vereine vertreten waren als in den vergangenen Jahren, im Jugendbereich auch einige neue und alte Bekannte. Christian Gleichauf, Ressortleiter Erwachsenensport im Tischtennisbezirk Oberrhein, organisierte nicht nur mit Marcel Braun das Turnier der Aktiven, sondern sprach auch vor dem Turnier proaktiv potenzielle Teilnehmer an, um die Halle zu füllen – mit Erfolg, wie es scheint.

Neue Software im Turniergeschehen

Die hohe Teilnehmerzahl war für die Turnierleitung trotz einer neuen Software gut zu bewältigen. Dank der tatkräftigen Unterstützung von Bernard Schafer vom TTC Laufenburg lief das Turnier am Samstag reibungslos ab. Nur einzelne Teilnehmer, die in mehreren Wettbewerben antraten, blockierten den Turnierfluss teils, resümierte Marcel Braun. Auch Oberschiedsrichter Lothar Bächle zeigte sich sehr zufrieden. „Es war alles im grünen Bereich“, fasste er den Samstag zusammen.

Ausgerichtet hat die Bezirksmeisterschaften nach zweijähriger Pause wieder der TTC Laufenburg, dem mit der Rappensteinhalle optimale Bedingungen zur Verfügung stehen. Vorsitzender Peter Weinmann gelang es, zahlreiche Helfer zu finden, die die Organisation möglich machten. „Wir haben sehr gute Unterstützung durch unsere Mitglieder“, freute er sich über das hohe Engagement seiner Vereinskameraden in diesem Jahr. Und der Aufwand zahlte sich aus: Schon am Samstagabend zeigten sich die Ausrichter sehr zufrieden mit dem Umsatz, der durch die Bewirtung erzielt wurde.

Für gewöhnlich läuft vor allem am Sonntag die Bewirtung sehr gut, wenn die Jugend gegeneinander antritt, oft begleitet von Coaches, Eltern und Geschwistern. Oberschiedsrichter Matthias Klinger hatte dafür Sorge zu tragen, dass auch an und um die Tische alles fair blieb. „Es läuft alles sportlich“, resümierte er, so sportlich, dass er sogar nebenher noch die Turnierleitung um Bezirksschülerwart Hansfrieder Tröndle, die stellvertretende Bezirksjugendwartin Ilona Wetzel und Christian Gleichauf vom TTC Laufenburg unterstützen konnte.

Henry Kuck dominiert die U19 A

Der Wettkampf der Jungen U19 A wurde von Henry Kuck (TTC Wehr) dominiert, der von seinem Sieg bei den Herren B am Vortag nicht müde zu sein schien. Im Einzel spielte er sich in einer Fünfer-Gruppe ohne Satzverlust an die Spitze, im Doppel mit seinem Vereinskameraden Marius Kaiser setzte er sich ebenfalls gegen die Konkurrenz durch. Das Finale gegen Lucas Diestelberger (TTC Wehr) und Andi Müller (SV Nollingen) entschieden Kuck/Kaiser im vierten Satz für sich. Im Einzel der Jungen U19 B siegte Vincent Guck (TTC Lörrach) vor Julius Ruch (TTC Laufenburg).

Die Gastgeber vom TTC Laufenburg holten sich den Titel im Doppel der Jungen U15: Florian Kempf und Moritz Ruch kämpften sich ins Endspiel, wo sie in vier Sätzen gegen Julian Bär/Lars Bannwitz (TTC Lauchringen) gewannen. Im Einzel derselben Altersklasse war Florian Kempf ebenfalls erfolgreich, musste im Endspiel aber seinem Kontrahenten Felix Petraschka (SV Nollingen) gratulieren.

Kempfs Doppelpartner Moritz Ruch trat im Einzel bei den Jungen U13 an, wo er im Finale die Oberhand über Salvador von Lehsten aus Kandern behielt. Letzterer musste sich auch im Doppel mit Hannes Yu (TTC Lörrach) mit dem zweiten Platz zufrieden geben: Im Endspiel holte das Schopfheimer Duo Nelson Musolt/Julian Rapp einen 0:2-Rückstand in Sätzen auf und siegte schlussendlich im Entscheidungssatz.

Stolze Sieger: Die U11-Jungen bei den Tischtennismeisterschaften des Bezirks Oberrhein (von links): Alexander Fuchs, David Fuchs (beide TTC Karsau), Zeno Linsin (TTC Hasel) und Hannes Yu (TTC Lörrach). | Bild: Franziska Schwarz

Auch Hannes Yu blieb zweimal im Finale ohne Erfolg: Im Einzel-Finale der Jungen U11 gegen Zeno Linsin (TTC Hasel) verhalf ihm am Ende auch seine 2:0-Führung in Sätzen nicht zum Sieg. Das Doppel derselben Altersklasse entschieden Alexander Fuchs und David Fuchs vom TTC Karsau für sich, die sich im Endspiel in fünf Sätzen gegen Manuel Bee und Finn Griener vom TTC Wehr durchsetzten.

Der Trend einer höheren Teilnehmerzahl im weiblichen Bereich zeigte sich auch beim Nachwuchs: 22 Teilnehmerinnen standen sich in vier Altersklassen gegenüber. Bei den jüngsten Mädchen (U11) erspielte sich in einer Vierer-Gruppe Ida Marie Stoißer den Sieg vor Andreea Costache (beide TTC Hasel). Im Doppel dieser Altersklasse siegten Andreea Costache und Sofija Kotaras über Ida Marie Stoißer/Caroline Matzner (alle TTC Hasel).

Sophia Kuck im Familien-Trend

Bei den Mädchen U13 setzte sich Sophia Kuck vom TTC Wehr durch, deren Vater und Bruder in Laufenburg ebenfalls erfolgreich waren. Im Finale gegen Anna Schall vom TTC Lauchringen verlor sie lediglich den ersten Satz. Die beiden Finalistinnen traten im Doppel gemeinsam an und besiegten Carla Dombrowski (TTC Schopfheim/Fahrnau)/Sarah Steiger (TTC Lörrach) klar in drei Sätzen.

Der ESV Weil blieb bei den Mädchen U15 an der Spitze: Vanessa Völkel besiegte ihre Kameradin Leonie Kovac und holte sich damit den Titel. Im Doppel traten die beiden bei den Mädchen U19 an, wo sie im Finale Lara Himmelsbach und Dana Wirrer aus Wehr unterlagen. Damit überließen sie die Doppel-Konkurrenz der Mädchen U15 den Hasler Mädchen: Nisreen Alaliwe und Talea Ebert setzten sich im Finale gegen ihre Vereinskameradinnen Sofie Jost und Charlotte Matzner durch. Im Einzel der Mädchen U19 siegte wie auch im Doppel Lara Himmelsbach vom TTC Wehr nach einem knappen Sieg gegen Arina Starodubcev (TTC Laufenburg).

Die Entwicklungen der Teilnehmerzahlen im Erwachsenen- wie auch im Jugendbereich geben Hoffnung, dass auch im nächsten Jahr viele Tischtennisfans den Weg zur Bezirksmeisterschaft finden. Diese wird im Herbst 2023 in Wehr stattfinden.