Fußball: – Die Funktionäre der Landesverbände zerbrechen sich in diesen Tagen den Kopf, wie der seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Amateurfußball fortgesetzt werden kann. Der Südbadische Fußballverband (SBFV) sammelt in Video-Konferenzen bis Sonntag die Stimmungslage in den Bezirken und bei überregional aktiven Vereinen. In einer Pressekonferenz sollen am Montag, ab 14 Uhr, die nächsten Schritte veröffentlicht und erläutert werden.

Ein Fingerzeig dürfte eine Meldung vom Bayerischen Fußballverband (BFV) sein. Der größte der 21 Landesverbände in Deutschland macht sich für eine Fortführung der Saison bei den Amateuren ab 1. September stark. Auch in Bayern holen sich die Entscheider ein Stimmungsbild an der Basis.

Regionalsport Hochrhein Südbadischer Fußballverband berät mit Bezirken und überregional aktiven Vereinen über Zukunft des Spielbetriebs Das könnte Sie auch interessieren

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) schreibt, gebe es nach Aussage von BFV-Präsident Rainer Koch „keine Alternative“ zu dem Vorschlag, der im Vorstand einstimmig gefasst worden sei. Im Fall eines Abbruchs oder einer Annullierung der Saison bestehe zum Beispiel ein Haftungsrisiko des Verbandes. „Wir wollen möglichst keine Entscheidungen am Grünen Tisch“, mahnt Koch. Man hoffe im Fall einer Saisonfortführung dann ab dem 1. Juli 2021 wieder auf einen Ablauf im normalen Rahmen: „Wer jetzt abbricht, zerschießt sich die Saison 2019/20.“

Der bayerische Vorschlag gelte nur für den Spielbetrieb bei Männern und Frauen ab der Bayernliga abwärts. Der Nachwuchsfußball müsse individualisierter betrachtet werden, sagte Koch.

Offener Brief: Andreas Meier, langjähriger Vorsitzender des FC Hochrhein und heute dessen Ehrenmitglied, hat sich mit seiner Idee zur Fortsetzung des Spielbetriebs beim Südbadischen Fußballverband gemeldet. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Brief von Andreas Meier (FC Hochrhein) Spiele erst im März 2021 fortsetzen Im SÜDKURIER habe ich gelesen, dass Sie an diesem Wochenende via Videokonferenzen diskutieren, wie Sie im Amateurfußball die Saison 2019/20 zu Ende spielen lassen wollen.



In den letzten Wochen habe ich mich täglich intensiv mit der Corona-Thematik befasst und sämtliche Presse und TV-Berichte aller prominenten Virologen, wie z.B. vom Robert Koch Institut, gelesen resp. angehört. Hier gibt es klare Meinungen, wie z.B. dass in diesem Jahr, ja sogar teilweise bis Mitte nächsten Jahres, nicht mehr vor einem Publikum Fußball gespielt werden kann.



Dies lässt für mich für den Amateurfußball, vor allem in den tieferen Spielklassen, nur einen Schluss zu: Wir beenden die diesjährige Saison 2019/20, die am Wochenende des 7./8. März 2020 mit dem bislang letzten Spieltag unterbrochen wurde, und spielen diese Saison erst im nächsten Jahr, also ab Mitte März 2021, zu Ende.



Zu meiner Person: Ich war über 10 Jahre 1. Vorsitzender des FC Eintracht Stetten e.V. und danach 8 Jahre 1. Vorsitzender des FC Hochrhein Hohentengen-Stetten e.V.. Heute bin ich Ehrenmitglied des FC Hochrhein Hohentengen-Stetten e. V.

Seine persönlichen Gedanken um die Zukunft des bezirklichen Fußballs hat indessen Andreas Maier, lange Jahre Vorsitzender des Bezirksligisten FC Hochrhein Hohentengen-Stetten und heute Ehrenmitglied des Vereins, an den SBFV geschrieben. Meier schlägt vor, dass angesichts der Prognosen des Robert-Koch-Instituts (RKI) die unterbrochene Saison erst ab März 2021 weitergeführt wird.

Umgehend habe er, so Andreas Meier auf Nachfrage unserer Redaktion, eine Reaktion vom Verband bekommen: „Thorsten Kratzner hat mir versichert, dass auch meine Meinung in die Entscheidungsfindung einbezogen wird.“