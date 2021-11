von Lothar Herzog

Ringen: – Die Regionalliga Baden-Württemberg zieht aufgrund der dynamischen Corona-Infektionslage die Reißleine und beendet die Saison vorzeitig. Die Kämpfe am Wochenende wurden am Freitag abgesetzt. Schon vorher abgesagt worden waren die Kämpfe bei AB Aichhalden (gegen KSV Tennenbronn) und und dem KSV Hofstetten (gegen die WKG Weitenau-Wieslet).

Nachdem nun auch der KSV Schriesheim die Begegnung bei Tabellenführer KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt abgesagt hatte, fiel die Entscheidung der ARGE Baden-Württemberg, die Verbandsrunde sofort zu beenden, nach einer Blitzumfrage bei den Vereinen.

13 von 18 Kampftagen sind bislang absolviert. Die Saison wird somit nach der aktuellen Tabelle gewertet. Meister ist die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt und steigt in die neu zu gründende 2. Bundesliga auf. Ein freiwilliges Aufstiegsrecht hat auch der Zweitplatzierte ASV Ladenburg. Davon hängt allerdings ab, ob neben dem Tabellenletzten SVG Nieder-Liebersbach auch der Vorletzte KSV Rheinfelden absteigen muss. Die Oberrhein-Ringer sind punktgleich mit dem AB Aichhalden, haben aber den direkten Vergleich mit 12:18 verloren.

In der Verbandsliga Württemberg hat SV Dürbheim seinen Kampf am Sonntag beim AV Hardt abgesagt. In Südbaden wurde die Saison bereits vorzeitig beendet.