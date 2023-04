Radsport: – Diese Reise hat sich mal gelohnt. Nahezu 700 Kilometer fuhr das Quartett der Kunstrad-Juniorinnen aus dem Bezirk Hochrhein-Wiesental zum zweiten Durchgang der Junior Masters Serie nach Nordrhein-Westfalen. In Lemgo lief es für Caroline Wirth vom RSV Wallbach sowie Leonie Papok und dem Duo Sofia Baier und Letizia Daudey vom RV Lottstetten nahezu perfekt: „Alle vier Fahrerinnen haben ihre Bestleistungen abgerufen“, freut sich Alexandra Papok über das gelungene Wochenende in der Region Ostwestfalen-Lippe.

Zum Auftakt der Erfolgsserie fuhr Caroline Wirth vom RSV Wallbach ihre mit 118,80 Punkten bewertete Kür. Zuletzt hatte die Schülerin aus Schopfheim zwei Mal die 100-Punkte-Marke erreicht. Dieses Unterfangen gelang ihr auch in Lemgo und zwar so gut, wie nie zuvor. Bei 106,15 Punkten blieb die Wertung stehen. Caroline Wirth schob sich dank ihrer Bestleistung von Rang zehn auf sieben nach vorn.

Leonie Papok als EM-Ersatzfahrerin nominiert

Als Drittletzte im Feld der 16 Juniorinnen ging Leonie Papok vom RV Lottstetten ihre Aufgabe an. Auch bei ihr lief es rund, so dass sie 139,00 Punkte ihres mit 150,30 Punkten bewerteten Programms heraus fuhr. Das war Bestleistung in dieser Saison für die Lottstetterin und gleichzeitig – als Drittplatzierte – das Ticket für das abendliche Finale der besten Drei. Hier kopierte sie ihren tollen Auftritt fast, musste sich lediglich 1,06 mehr abziehen lassen. Lohn für ihre Leistung war nicht nur der dritte Platz, sondern auch den Status als Ersatzfahrerin für die Europameisterschaften, die am 19./20. Mai in Wallisellen/Schweiz stattfinden.

Offensichtlich beflügelt von den beiden Einer-Juniorinnen, erwischten auch Sofia Baier und Letizia Daudey vom RV Lottstetten einen super Tag. Sie hatten 118,30 Punkte eingereicht und steigerten ihre Bestleistung auf 111,44 Punkte. Als Viertbestes Duo gestartet, hatten sie am Ende sogar den ersten Platz ergattert, da die nach ihnen gestarteten Sportlerinnen unter ihren Möglichkeiten geblieben waren.

Als Vorrundensieger fuhren Sofia Baier und Letizia Daudey im Finale mit viel Selbstvertrauen und legten gleich noch einmal eine fast perfekte Kür hin. Dieses Mal standen 111,41 Punkte auf der Anzeigetafel. Da sich die Lokalmatadorinnen Anna Lena Horst und Mira Osterhage vom Ausrichter Liemer RC auf 115,02 Punkte steigerten, standen die Lottstetterinnen bei der Siegerehrung auf dem zweiten Platz.