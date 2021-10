Fußball-Landesliga vor 19 Stunden

Heimspiele für SV 08 Laufenburg und FSV Rheinfelden

Fußball-Landesligist SV 08 Laufenburg wird in der Partie am Samstag gegen den SV Au-Wittnau ohne Sandro Knab spielen. Angeschlagener Torjäger der Null-Achter soll sich auskurieren. FSV Rheinfelden erwartet am Samstag nochmals im Europastadion die Regionalliga-Reserve des Bahlinger SC.