Heimspiele für SV 08 Laufenburg und FSV Rheinfelden

Fußball-Landesliga: SV 08 Laufenburg erwartet am Sonntag den VfR Hausen. Co-Trainer Yannick Matthes und Torwarttrainer Raffaele Cella vertreten Chef-Coach Michael Wasmer. FSV Rheinfelden will am Samstag gegen den SV Kirchzarten den ersten „Dreier“.