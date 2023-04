Fußball, SBFV-Pokalhalbfinale Frauen: Hegauer FV-FC Freiburg-St. Georgen 3:0 (0:0)

Ein Frauenfußball-Highlight am Ostermontag: Bei besten Bedingungen war der FC Freiburg-St Georgen zu Gast beim Oberligakonkurrenten Hegauer FV. In der Liga sind aktuell beide Teams mit 27 Punkten Tabellennachbarn, nun freuten sich die 250 Zuschauer auf ein spannendes Duell der beiden Teams im SBFV-Pokalhalbfinale.

Auch für Daniel Barth war es ein besonderes Spiel. Er trainierte bis zum Sommer 2022 die Frauen von St. Georgen, seit der Winterpause verstärkt er nun das Trainerteam der HFV-Frauen um Michaela Ruff.

Ausgeglichene Partie

Von Beginn an war es ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Im ersten Durchgang war die Partie ausgeglichen, die besseren Torchancen hatten jedoch die Gäste aus Freiburg. In der 15. Minute fälschte Anja Hahn einen Schuss ab, der knapp am HFV-Tor vorbei ging. Drei Minuten später rutschte ein Eckball durch, zum Glück für den Hegauer FV kam aber keine Gästespielerin mehr an den Ball.

Die größte Chance hatten die Breisgauerinnen in der 38. Minute. FC-Torjägerin Hannah Pfändler kam nach einem Querpass auf Höhe des Elftmeterpunktes zum Schuss, HFV-Torhüterin Teresa Straub konnte jedoch mit einer tollen Parade die Gästeführung verhindern.

Verdiente Führung für HFV

In der zweiten Halbzeit nutzten die Gastgeberinnen dann ihre Dominanz im Mittelfeld und generierten mehr Torchancen. In der 50. Minute konnte Helena Heer einen Ball im Spielaufbau der Gäste abfangen und spielte steil auf Luisa Radice. Die HFV-Stürmerin passte zu Saskia Reichmann, die auf die Freiburger Torhüterin zulief und den Ball im langen Eck unterbringen konnte.

Vier Minuten später war es erneut die stark aufspielende Helena Heer, die einen Ball eroberte. Dieses Mal ging sie selbst zur Grundlinie und flankte den Ball in den den Strafraum.

Gelb-Rot und Strafstoßtor

Luisa Radice, die den Ball im Tor unterbringen wollte, wurde von hinten zu Fall gebracht und der Schiedsrichter gab folgerichtig Strafstoß. Da die Gästespielerin bereits verwarnt worden war, gab es darüberhinaus auch noch die Gelb-Rote Karte. Den Elfmeter verwandelte Marla Bönsch souverän.

Nur drei Minuten später (58.) mussten die Gäste nach einer einstudierten Eckballvariante durch Daniela Schwarz auch noch das 0:3 hinnehmen. Danach versuchten die Freiburgerinnen, die immer wieder von ihren zahlreichen Fans nach vorne gepeitscht wurden, sich nochmals aufzubäumen.

Es war aber nichts mehr zu holen. Die Hegauerinnen spielten das Spiel souverän zu Ende und freuen sich nun auf das Pokalendspiel beim SV Gottenheim, der sich im anderen Halbfinale gegen Alemania Freiburg-Zähringen durchgesetzt hatte.(cn)

Tore: 1:0 (50.) Reichmann, 2:0 (55.) Bönsch, 3:0 (58.) Schwarz. – SR: Schuble. – Z: 250.