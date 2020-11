Gewichtheben: – Erst vor wenigen Tagen kamen der Nachwuchs des SV 08 Laufenburg bepackt mit Medaillen und Urkunden von den baden-württembergischen Meisterschaften zurück. Neben Aushängeschild Leonie Hilbert durften sich auch Ilias Lieas und Nicolas Lederle über ihre Titel freuen.

Nun bleiben die Hanteln wieder am Boden – zumindest für vier Wochen. Die Gewichtheber des SV 08 Laufenburg müssen den Trainingsbetrieb einstellen. Der Start in die geplante Saison wurde zudem vom Verband abgesagt: „Zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus und zum Schutz eurer Gesundheit sowie die Gesundheit unserer Heber, haben wir uns dazu entschieden, die Runde 2020/21 zum momentanen Zeitpunkt bis auf weiteres auszusetzen“, so die Verantwortlichen in ihrem Hinweis an die Vereine.

Allerdings ließ es der Verband jenen Vereinen mit ausreichendem Hygienekonzept offen, noch vor dem Stopp am 2. November, den anstehenden Wettkampf durchzuführen. Einzig in Obrigheim fand ein Oberliga-Kampf statt.

Der SV 08 Laufenburg hätte zum Auftakt den SV Fellbach zu Gast gehabt. Dieser Kampf fiel den Einschränkungen zum Opfer. Geplant ist eine Landesliga-Saison bis April mit den weiteren Gegnern HG Donaueschingen/Eisenbach, GV Eisenbach, GV Aarau/Schweiz und SV Magstadt.

Über den weiteren Verlauf der geplanten Saison werden die Vereine mit dem Verband im November entscheiden. Eventuell wird die Saison komplett ausfallen und die Heber messen sich nur in Freundschaftskämpfen.