Fußball vor 12 Stunden

Hafes Gerspacher vom FC Kandern pfeift das südbadische Pokalfinale

Früherer Obmann der Schiedsrichter im Bezirk Hochrhein leitet am Samstag das Endspiel in Lahr zwischen Verbandsligist DJK Donaueschingen und Oberligist SV Oberachern. Jonas Brombacher und Steffen Fante an der Linie