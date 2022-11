Fußball: – Seit mehreren Jahren sind Sie es bei SÜDKURIER-Regiosport Hochrhein gewohnt, dass wir zu vielen Spielberichten aus der Bezirksliga Hochrhein auch Videos stellen. Unsere Redakteure und Mitarbeiter sind an den Wochenenden für Sie auf mehreren Sportplätzen mit der Kamera dabei. Doch Tore und tolle Szenen gibt es auch in anderen Ligen. Unsere Leser stellen uns ihre Videos für Sie zur Verfügung.

Fußball Timo Schaub macht für den SV Hasel das Derby mit dem Neun-Minuten-Hattrick klar Das könnte Sie auch interessieren

Christian Schnurr vom SV Unteralpfen

Video: Tim Bühler

Richtig klasse ist beispielsweise das Tor von Christian Schnurr vom SV Unteralpfen in der Kreisliga B-3 gegen die „Zweite“ des FC 08 Bad Säckingen. Tim Bühler hat den Treffer – im Stile eines Rabah Madjer (die Älteren unter uns erinnern sich an das legendäre Tor des Algeriers für den FC Porto im Europapokal-Finale 1987 gegen Bayern München) – auf Video gebannt und ist sicher, dass Schnurr mit diesem Kick ein Anwärter auf das „Tor des Monats“ wäre.

Loris Bendel und Luis Weber vom FC Erzingen

Video: Thomas Bendel

Kein Tor fiel hingegen dank der Parade von Loris Bendel, der den Kasten des Landesligisten FC Erzingen hütet. Bei der 0:2-Niederlage im Aufsteiger-Duell beim FC Wolfenweiler-Schallstadt verhinderte der Schlussmann ein Eigentor von Felix Uhl mit einem tollen Reflex.

Fußball FC Erzingen hält Aufsteigerduell bis kurz vor Ende offen Das könnte Sie auch interessieren

Vater Thomas Bendel hatte bei dieser Aktion das Handy ebenso gezückt, wie beim Schuss von Luis Weber, den Torwart Marcel Neumann aber an die Latte lenkte.

Video: Thomas Bendel

Christian Keller vom SC Niederhof/Binzgen

Video: Ahmet Yigit

Chancenlos war indessen Torhüter Selman Müller vom SV Gurtweil in der Kreisliga B-3 beim Freistoß von Christian Keller. Der Routinier des SC Niederhof/Binzgen nahm beim Auswärtssieg auf der Sportanlage an der Schlücht richtig Maß und zimmerte den Schuss unhaltbar für Müller zum 4:1-Endstand in die Maschen.

Ihr Video beim SÜDKURIER-Regiosport

SÜDKURIER-Regiosport Hochrhein bedankt sich für die Videos. Wenn auch Sie eine tolle Szene ihrer Mannschaft auf dem Fußballplatz gefilmt haben, schicken Sie uns das Video direkt per WhatsApp an die 0170-5777 016. Wir veröffentlichen den Clip gern.

Dazu brauchen wir ein paar Infos: Zunächst die Spielpaarung und die Liga, dann auch die Namen der Beteiligten und – ganz wichtig – das ausdrückliche Einverständnis des/der Filmenden zur kostenfreien Veröffentlichung durch den SÜDKURIER-Regiosport Hochrhein!