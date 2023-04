Leichtathletik: – 50 Läuferinnen und Läufer von der U14 bis zu den Altersklassen starteten beim Läufermeeting der LG Hohenfels im Tiengener Langensteinstadion, bei dem auch die „Krummen Strecken“, die kaum gelaufen werden, angeboten wurden. Trotz der widrigen Witterungsbedingungen gab es einige gute Leistungen. Vertreten waren neben der LG Hohenfels der TV Bad Säckingen, der TV Grenzach, der TuS Steißlingen und der ESV Weil. Angeboten wurden Sprint- und Mittelstreckenläufe.

Der bekannteste Läufer am Start war der Bad Säckinger David Kiefer, der den Lauf über 1000 Meter in 2:43,29 Minuten gewonnen hat. Kiefer ist vor vier Wochen bei der Landesmeisterschaft der Masters in Mannheim über 3000 Meter in der Klasse M40 in 9:21,12 Minuten zum Sieg gelaufen und wurde vor gut einer Woche bei der Hallen-WM in Polen in 8:50,59 Minuten Fünfter bei den Masters.

Über 3000 Meter gewann in Tiengen Leon Ebner von der LG Hohenfels in 9:57,15 min. In der U18 siegte über 150 Meter Valentin Götte vom TV Bad Säckingen in 19,65 Sekunden, in der M13 Simon Zimmer von der LG Hohenfels über 50 m in 8,32 sec und über 100 m in 16,31 sec, in M12 Benno Reichl (LG Hohenfels) über 50 m in 8,16 sec und über 100 m in 15,76 sec.

Bei den Frauen gewann Evi Polito von der LG Hohenfels über 600 m in 1:49,43 min und über 3000 m in 11:17,60 min. Über 1000 m war Vereinskollegin Tanja Lang in 3:39,24 min vorn. In der U18 siegte über 600 m Laura Queyreau (LG Hohenfels) in 1:42,18 min und bei den Frauen Marie Marder in 1:58,85 min, über 1000 m Emma Eisele in 3:10,39 min, über 3000 m Emma Rohrbach (beide TV Bad Säckingen) in 11:00,73 min, in der W14 über 600 m Jara Tanner in 1:59,56 min, in der W12 Salome Spitz (beide LG Hohenfels) über 50 m in 8,48 sec und über 600 m in 2:00,54 min.

In den gemischten Wettbewerben gewannen bei den Männern Valentin Götte (TV Bad Säckingen) über 75 m in 9,95 sec und Tim Rimmele (TuS Steißlingen) im zweiten Lauf in 9,27 sec. In der U18 über 300 Meter siegte Julius Heinemann (TV Bad Säckingen) in 41,66 sec, bei den Frauen in den Zeitläufen über 75 m Maria Hupfer in 11,55 sec, Lena Stoll (beide LG Hohenfels) in 10,58 sec, Alicia Fischer (TV Bad Säckingen) in 10,65 sec und Nanja Küpfer in 11,11 sec sowie über 150 m Charlotte Lettau in 21,95 sec, Lena Stoll in 20,93 sec und Lena Spitz (alle LG Hohenfels) in 22,20 sec, über 600 m Marie Marder in 1:58,85 min und über 300 m Laura Queyreau in 43,92 sec.