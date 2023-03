Leichtathletik: – Der TV Bad Säckingen kann auf zwei Läuferinnen und Läufer seiner Leistungsgruppe von Trainer Ralf Grohmann stolz sein.

Leichtathletik Emma Rohrbach vom TV Bad Säckingen wird baden-württembergische Crosslauf-Meisterin Das könnte Sie auch interessieren

So siegte Emma Eisele beim Zehn-Kilometer-Lauf im Rahmen des Freiburg-Marathons in der U18-Klasse mit einer Zeit von 43:44 Minuten. Im Gesamtklassement der Frauen wurde sie Vierte. Zweiter in der U16 bei den Jungen wurde ihr Vereinskollege Pepe Schindler in 40:46 Minuten.

Felix Köhler im Marathon sensationell

Grandioser Lauf: Der Bad Säckinger Felix Köhler ist der Sieger des Freiburg-Marathons. | Bild: Ralf Schäuble

Über die Marathon-Distanz siegte ebenfalls ein Läufer aus Bad Säckingen: Felix Köhler vom Avoras Racing Team ließ in einer Zeit von 2:25:11 Stunden alle Konkurrenten hinter sich.