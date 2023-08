Radsport vor 1 Stunde

Gracia Sotomayor und Jorge „Koko“ Nazario holen sich den letzten WM-Schliff beim RSV Wallbach

Kunstrad-Trainerin Angelika Wirth coacht die beiden Südamerikaner bei den Wettbewerben am Wochenende in Schottland. Hallenradsport ist den Menschen in Südamerika noch nahezu unbekannt