Ski, alpin: – Im vergangenen Jahr trug der Skiverband Schwarzwald (SVS) seine Verbandsmeisterschaften noch im Rahmen der baden-württembergischen Landesmeisterschaften aus. In diesem Winter bekam der Wettbewerb an einem eigenen Rennwochenende wieder den verdienten Rahmen. Engagiert ausgerichtet von der Regio Ost im Skiverband Schwarzwald und dem Skiverband Schwarzwald Nord gingen die Schülermeisterschaften im österreichischen Paznauntal bei guten Pistenbedingungen, aber wechselhaftem Wetter über die Bühne.

Bei den Mädchen setzte sich die 14-jährige Titelanwärterin Eva Höcht (SZ Rheinfelden) im ersten Durchgang des Riesenslaloms gleich an die Spitze des Feldes. Direkt dahinter folgten Lia Fritschi (SC Baar Donaueschingen), Lilli Anders (SC Waldshut) und Kaderkollegin Anna Ringwald (Skiteam Freiburg). Mit einem starken zweiten Durchgang ließ Anna Ringwald ihre zwei Mitstreiterinnen noch hinter sich und fuhr auf den zweiten Rang.

Nicht zu bezwingen war aber Eva Höcht, die sich mit knapp einer Sekunde Vorsprung den ersten Verbandstitel ihrer Laufbahn sicherte. Lucie Frey (SC Hundsbach) holte Bronze. Lia Fritschi wurde Vierte vor Lilli Anders.

Bei den Jungen war Landes-Vizemeister Pius Burger (SZ Elzach) nach Durchgang eins noch mit acht Hundertstelsekunden knapp vor Luis Seifermann (SC Sasbach) notiert. Seifermann schnappte sich jedoch mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang die Goldmedaille. Pius Burger gewann Silber, sein Cousin Matteo Burger (SZ Elzach) wurde Dritter, Samuel Laule (SC Wehr) mit hauchdünnem Abstand Vierter. Der Freiburger Jan Hecht war schnellster des U14-Jahrgangs.

Slalom kurz und knackig

Ein kurzer, knackiger Slalomkurs wartete tags darauf auf den Nachwuchs. Mit vier Hundertstelsekunden hatte Lia Fritschi in ihrem letzten Schülerrennen noch nicht einmal eine Skispitze Vorsprung vor ihrer zwei Jahre jüngeren Konkurrentin und Vortagessiegerin Eva Höcht. Fritschi behielt jedoch die Nerven und fuhr mit Laufbestzeit zum Meistertitel. Höcht sicherte sich als Zweite ihre zweite Medaille an diesem Wochenende und damit auch den Sieg in der U14-Klasse. Anna Ringwald gewann Bronze. Ihre Vereinskollegin Lena Kiefer aus dem jüngsten Jahrgang wurde überlegen Vierte, Lilli Anders Gesamtsechste der Slalomwertung.

Pius Burger wurde an diesem Tag im Slalom seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich mit zweimal Laufbestzeit ungefährdet den Titel. Matteo Burger kam hier auf dem Silberrang ins Ziel, Marcel Huber (SC Seebach) wurde Dritter. Knapp dahinter fuhr Maximilian Valasek (SC Offenburg) als Gesamtvierter und Sieger der U14-Klasse in die Endwertung. Die Regio Süd-Kaderfahrer Samuel Laule und Nick Glatthar (SC Öflingen) belegten die Gesamtränge fünf und sechs.

Die Rheinfelderin Eva Höcht zog ihre Saisonbilanz: „Für mich geht heute meine bislang beste Saison zu Ende: Der Meistertitel bedeutet mir viel und ist ein echtes Highlight. Ich bin nach intensivem Vorbereitungstraining gut in den Winter gestartet. Dann wurde es allerdings schwieriger, da wir im Schwarzwald kaum trainieren konnten und auch für die Rennen an jedem Wochenende an einem anderen Rennort in den Alpen unterwegs waren. Der Verbandstitel im Riesenslalom und Silber im Slalom sind für mich ein toller Saisonabschluss.“