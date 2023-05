Radsport: – Auf eine gelungene Generalprobe für die Deutschen Junioren-Meisterschaften am Wochenende, 6./7. Mai, in Albstadt-Tailfingen blicken die Kunstradfahrerinnen des RV Lottstetten und des RSV Wallbach zurück. Beim abschließenden vierten Durchgang des Baden-Württemberg-Cups in Bad Schussenried waren vier der sieben Sportlerinnen auf dem Parkett und durften mit ihren Ergebnissen sehr zufrieden sein.

So steigerten sich Letizia Daudey/Sofia Baier vom RV Lottstetten auf 110,03 Punkte, das beste ihrer vier Ergebnisse in dieser Serie. Und dabei hatte das Duo sogar einen Sturz bei der Frontlenkerdrehung zu verkraften, was zusätzlich Punkte gekostet hat. In der Schlussabrechnung stehen 319,31 Punkte und der zweite Platz hinter den Europameisterinnen Eva und Lena Streit (RMSV Orsingen), die in Summe 361,97 Punkte heraus gefahren haben.

Zufriedene Zweite: Letizia Daudey, Leonie Papok und Sofia Baier (von links) fuhren mit zweiten Plätzen von Bad Schussenried nach Hause. | Bild: Alexandra Papok

Lediglich eine Teilnahme haben Lena Reichert und Laura Thomann vom RSV Wallbach im Ba-Wü-Cup auf dem Konto. Beim Heimauftritt zum Auftakt in Wallbach mussten sie aus gesundheitlichen Gründen passen. In Öhringen und nun in Bad Schussenried waren sie nicht dabei.

Steigerung: Caroline Wirth vom RSV Wallbach, hier beim Auftakt vor heimischer Kulisse, fuhr abschließend in Bad Schussenried 103,68 Punkte heraus. | Bild: Ralf Schäuble

Dafür war der RSV Wallbach in Oberschwaben durch Caroline Wirth im Einer vertreten. Die Schülerinnen steigerte sich im vierten Durchgang nochmals und fuhr 103,68 Punkte heraus. Damit verbesserte sie sich gegenüber dem Junior Masters vor zwei nochmals um 1,67 Punkte. In der Gesamtwertung stehen bei Caroline Wirth somit 307,54 Punkte und der siebte Platz. Ihre Wallbacher Vereinskameradin Stefanie Probst war nicht am Start und beendete den Cup mit zwei Wertungen und 152,61 Punkten in Summe.

Zweiter Platz: Leonie Papok (RV Lottstetten) reduzierte in Bad Schussenried ihr Programm auf 145,60 Punkte und holte am Ende 129,72 Punkte. | Bild: Alexandra Papok

Sicher auf dem zweiten Platz des Baden-Württemberg-Cups findet sich Leonie Papok vom RV Lottstetten, die ihr Programm auf 145,60 Punkte reduziert hatte. Die Schülerin fuhr einmal mehr eine gute Kür und freute sich über 129,72 Punkte auf dem Konto. In der Gesamtwertung stehen bei Leonie Papok stolze 383,23 Punkte. Knapp 30 mehr als bei Hannah Schneider (RSV Offenburg) auf Platz drei. Den Gesamtsieg holte sich Lokalmatadorin Hannah Reichle (RMSV Bad Schussenried) mit 516,64 Punkten.