Radsport: – Zufrieden und durchaus stolz blickte der RSV Wallbach am Ende der parallel ausgerichteten baden-württembergischen Meisterschaften auf das Wochenende zurück: „Unsere Anstrengungen haben sich gelohnt, auf und neben den Spielflächen“, freute sich Abteilungsleiter Paul Frank nicht nur über den Zuspruche der 14 Gastmannschaften, sondern auch über das Lob von Günter Schabel (Laufenburg), dem Vizepräsidenten Leistungssport im Bund Deutscher Radfahrer (BDR).

Schabel sah zwar zahlreiche Favoritensiege in der phasenweise proppenvollen und sehr lautstarken Wallbacher Flößerhalle, aber auch ein überraschend starkes Comeback der heimischen U19-Junioren. Lukas Stocker und Mika Schrott waren verhalten ins Turnier gestartete, denn Stockers Verletzungspause dauerte doch sehr lang.

Comeback: Lukas Stocker meldete sich mit einer starken Leistung zurück, wurde Dritter mit Mika Schrott. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Das Duo aber meldete sich eindrucksvoll zurück, unterlag am Ende nur den übermächtigen Favoriten aus Gärtringen, die die ersten zwei Plätze vor den Gastgebern belegten. Gärtringens „Erste“ ist derzeit das Maß aller Dinge bei den Junioren. Als amtierende Europameister ließen Luis Müller und Louis Ferrari nichts anbrennen, kassierten nur vier Gegentore im Turnier.

Ähnlich souverän marschierte die U17-Jugend aus Kemnat durchs Turnnier. Zum Abschluss besiegten Florenc Rapp und Lean Patzelt die Gastgeber mit 5:3. Zuvor hatten Kimi Schrott und Jonathan Kranz noch um Rang zwei bangen müssen, nachdem sie sich Unentschieden gegen Lauterbach (3:3) und Langenschiltach (1:1) geleistet hatten.

Vizemeister: Kimi Schrott (links) und Jonathan Kranz (Mitte) vom RSV Wallbach mussten sich in heimischer Halle bei den baden-württembergischen Meisterschaften der U17-Jugend nur dem Meister aus Kemnat geschlagen geben. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Beide Wallbacher Mannschaften haben nun etwas Pause, ehe sie in drei Wochen in den Viertelfinals zu den Deutschen Meisterschaften höhere Ziele in Angriff nehmen. Die U17 muss in Rheinland-Pfalz antreten, die U19 spielt ihr Turnier in Bayern.