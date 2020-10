von Daniel Lipp

Mountainbike: - Die Generalprobe für die WM ist geglückt. Nach privater Anreise und negativem Corona-Test war Finja Lipp (Team Orbea Serpentine Velosport) von der SG Rheinfelden gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sportlern sowie dem Betreuer-Team des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) in Nove Mesto (Tschechien) so gut wie „isoliert“.

Regionalsport Hochrhein Mountainbikerin Finja Lipp von der SG Rheinfelden packt für die WM in Österreich

Nach nur zwei Testrunden ging Finja Lipp mit mehr als 40 Sportlerinnen aus 21 Ländern ins Rennen. Die Rheinfelderin startete verhalten, begann sich aber nach der Einführungsrunde von Position 15 nach vorn zu arbeiten. In der letzten Runde hängte sie mit einem beherzten Antritt ihre drei unmittelbaren Verfolgerinnen, die immerhin auf den Plätzen zwei, drei und sechs der Weltrangliste zu finden waren, ab und brachte den siebten Platz ungefährdet ins Ziel. Mit diesem Ergebnis fuhr die Schülerin in ihrem fünften Rennen der Junior Series bereits zum fünften Mal in die Top Acht.

Seit gestern weilt Finja Lipp mit der Nationalmannschaft in Leogang/Österreich, wo in dieser Woche die Weltmeisterschaften ausgetragen werden.