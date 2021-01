Wer kennt ihn nicht? Cristiano Ronaldo, den exzentrischen Portugiesen, der ob seiner Genialität am Ball bewundert wird. Die Nennung seines Kürzels „CR7“ lässt Kicker zwischen Welt- und Kreisklasse zur Höchstform auflaufen. Ähnliche Reaktionen löst bei uns mittlerweile ein Kürzel aus, das vor Jahresfrist nur Experten bekannt war, aber keinem Regionalsport-Redakteur. „Covid-19“ zieht uns seit nunmehr zehn Monaten in seinen Bann, führt gnadenlos Regie in unserem (Berufs)leben.

Ende Februar machte sich der Neuzugang aus China still und leise breit, sorgte für ein landesweites Herunterfahren des öffentlichen Lebens und den jähen Abbruch des Amateursports. Von einem Tag auf den anderen war Ruhe auf Fußballplätzen und in Sporthallen. Ein Szenario, das auch altgediente Sportredakteure erst mal aus gewohnten Bahnen warf. Statt Videos in der Bezirksliga zu drehen, waren zunächst nur unsere Däumchen in Bewegung.

Was tun in sportlosen Zeiten? Ohne Spielbetrieb war Kreativität beim Medienschaffenden gefragt, weit über das schon vorhandene Maß. Nach Momenten des Inne halten, ließ „Covid-19“ die Ideen sprudeln. In einem Jahr, in dem nichts mehr ist, wie es war, taten wir im Auftrag unserer Leserinnen und Leser viele Dinge, mit denen wir – mittlerweile im vierten Berufs-Jahrzehnt – so nicht gerechnet hätten. Pressekonferenzen auf Youtube, Dienstbesprechungen per Zoom, Interviews per WhatsApp – Not und „Covid-19“ machen erfinderisch.

Zwischendurch wurde sogar wieder Fußball gespielt. Allerdings unter Hygiene-Auflagen, die von den Vereinen meist vorbildlich, von den Zuschauern aber meist eher lax umgesetzt wurden.

Geprägt von Abstands- und Mundschutz-Regeln war das sportliche Zeitfenster ganze drei Monate offen. Im Herbst schossen die Fallzahlen durch die Decke, es war wieder Schicht im Schacht. Seit 29. Oktober sind die Sportplätze und -hallen wieder zu. Die Landesregierung erlaubte allerdings individuelles Training für Kadersportler, wenn auch nur in Zweier-Gruppen.

Entsprechend individuell gestalteten auch wir die letzten zwei Monate dieses Jahres, besuchten und porträtierten mit Abstand viele außergewöhnliche Menschen des regionalen Sports.

Zu Silvester wünschen wir Ihnen nicht nur Gesundheit für 2021, sondern auch eine baldige Rückkehr zu den Dingen, die uns am Herzen liegen. Selten dürfte den Menschen das Normale so sehr gefehlt haben, wie im nun zu Ende gehenden, ganz besonderen Jahr 2020.