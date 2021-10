Fußball: – Die drei Musiker der „Gaudi Krainer“ steuern zu Ahrtal-Hilfe von Thomas Tröndle einen Spendenscheck von 800 Euro bei. Bernhard Lauber, Martin Reinhard und Andreas Schlegel überbrachten dieser Tage die Summe beim SV Buch, der Thomas Tröndle zur Seite steht. Der Heizungsbauer steht seit Wochen mit Menschen im Hochwassergebiet in Kontakt und packt tatkräftig mit an. Erst vor wenigsten Tagen hat er mit Hilfe zahlreicher Sponsoren bei Betroffenen eine neue Heizung eingebaut.

SV Buch SV Buch und der „Heizer" Thomas Tröndle sammeln Geld- und Sachspenden für die Betroffenen im Katastrophengebiet Ahrtal

Die von den Musikern aufgerundete Spendenkasse des letzten Klappstuhl-Konzerts 2021 in Altenschwand, nahmen Walter Eckert, Kassierer der Alten Herren, sowie Rainer Kuttruff, der Vorsitzende des SV Buch, freudig entgegen. Bernhard Lauber, Martin Reinhard und Andreas Schlegel war es wichtig, dass das von Besuchern und Musikern gespendete Geld in der kompletten Summe dank Thomas Tröndle direkt bei den Geschädigten in Ahrweiler landet.

Die IBAN für das Spendenkonto des SV Buch (Verwendungszweck: Spende Flutkatastrophe Ahrweiler) lautet DE41 6845 2290 0077 0525 53