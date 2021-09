Fußball-Oberliga: – Weil sich mehrere Spieler aus dem Kader des FV Lörrach-Brombach mit dem Corona-Virus infiziert haben und deshalb in Quarantäne müssen, hat der Oberligist das für Samstag geplante Heimspiel gegen den CfR Pforzheim abgesagt.

Fußball FV Lörrach-Brombach verpflichtet Mustafa Muharemovic Das könnte Sie auch interessieren

„Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und der Beachtung der Hygienevorschriften, haben sich in den letzten Tagen einige FVLB-Spieler der 1. Mannschaft offensichtlich mit dem Corona-Virus infiziert“, schreibt Pressesprecher Bernd Schleith: „Das Gesundheitsamt Lörrach hat deshalb für die betroffenen Spieler eine häusliche Quarantäne verfügt.“

Fußball Bezirksligist SG Mettingen/Krenkingen wehrt sich tapfer gegen den übermächtigen FV Lörrach-Brombach Das könnte Sie auch interessieren

Definitiv abgesagt sei das Heimspiel gegen CfR Pforzheim vom Samstag bereits definitiv abgesagt worden: „Ein Nachholtermin steht noch nicht fest“, so Schleith. Möglicherweise müssen auch die Auswärtsspiele gegen den Freiburger FC am Mittwoch, 15. September, und beim TSV Ilshofen, am Samstag, 18. September, abgesagt werden, erklärt Schleith.