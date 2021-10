Fußball vor 22 Minuten

Fußballtraining mit und gegen den Computer: Beim neuen SoccerBot360 in Waldshut-Tiengen geht es auch, aber nicht nur um den Spaß

Am Hochrhein können die Fußballer seit kurzem in einer 360-Grad-Welt trainieren: Der SoccerBot360, ein kreisförmiges Trainingsgerät, steht nun in der Sport-Arena Waldshut. Weltweit gibt es ihn derzeit nur an acht Standorten. Warum der SoccerBot360 überhaupt entwickelt wurde, was er den Betreiber der Sport-Arena gekostet hat, für wen das Training gedacht ist und was Kunden für 15 beziehungsweise 30 Minuten zahlen müssen.