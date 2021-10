Fußball 25. Oktober 2021, 17:24 Uhr

Fußballer des TuS Binzen verlieren das abgebrochene Pokalspiel beim FC Hauingen per Spruchkammer-Urteil

Spiel am 6. Oktober endete nach Faustschlägen gegen zwei Hauinger Spieler vorzeitig. Ermittelter Täter darf zwölf Monate nicht mehr kicken und sieht zudem einer Zivilklage entgegen. Sportrichter verurteilen den TuS Binzen zudem zu 350 Euro Geldstrafe. Club will in dieser Woche über eine Berufung entscheiden.