Fußball: – Sonntagsreden, gehalten von Politikern, genießen oft einen eher zweifelhaften Ruf. Wie treffend und gehaltvoll solche Worte sein können, stellte Rita Schwarzelühr-Sutter (Lauchringen) beim Ehrenamtstag des Fußballbezirks Hochrhein im Bürgersaal im „Alten Schloss“ in Wehr unter Beweis. Die Staatssekretärin aus dem Bundesministerium für Inneres und Heimat unterstrich – auch dank eigener Erfahrung – den großen Wert des Ehrenamts und sprach dabei den 30 Frauen und Männern, die vom Südbadischen Fußballverband (SBFV) ausgezeichnet wurden, so aus dem Herzen.

„Ihre Bereitschaft, einen großen Teil Ihrer Freizeit für Kinder und Jugendliche zu investieren und dafür zu sorgen, dass unsere Vereine funktionieren, bewegt etwas in unserer Gesellschaft“, so Schwarzelühr-Sutter, die einst an der Spitze des Turnvereins in Lauchringen stand. „Der Sport“, so betonte die Politikerin, bringe „Motivation und Anerkennung“. Ehrenamtliche Tätigkeit sei vor allem deshalb wertvoll, weil „der Antrieb von innen kommt.“

SBFV-Ehrennadel in Gold: Verena Bastian (FC Wittlingen), Harald Erlemann (SV Rheintal).

SBFV-Ehrennadel in Silber: Markus Metzger (Spvgg. Brennet-Öflingen), Luigi Satriano (FC Zell), Rainer Hartl (SV Hasel), Fritz Trefzger (SV Schopfheim).

SBFV-Ehrennnadel: Katharina Kessler (FC Hauingen), Renate Sudhölter (SF Schliengen), Gerd Eiletz (SV Karsau), Simon Wolf, Andreas Hiemann (beide SV Herten), Holger Trefzer, Horst Geiger, Peter Feucht (alle SV Hasel), Lukas Gäng (FC Erzingen), Harald Zirkenbach, Jovica Ilievski (beide FC Wehr), Thorsten Walz (SV Rheintal), Annette und Edgar Blatter, Oliver Eichkorn (alle FC Birkendorf), Josef Filipovic, Jürgen Frank (beide SV Görwihl), David Brombacher (FC Kandern), Jonas Brombacher (FC Wittlingen), Nico Martorana (FC Zell), Harald Oßwald (SG Malsburg-Marzell).

SBFV-Ehrenurkunde: Bernhard Stehle (FC Wehr), Ingolf Meier (SF Schliengen), Peter Scheurer (FC Hauingen).

Schiedsrichter-Ehrungen: 25 Jahre aktiv: Rudi Fehrenbach (SV Höchenschwand); 20 Jahre aktiv: Gerrit Peukert (SV Karsau). (gru)

SBFV-Präsident Thomas Schmidt (Sölden), der mit dem Bezirksvorsitzenden Uwe Sütterlin (Rümmingen) die Urkunden überreichte, bezeichnete die Vertreter der Vereine und des Fußballbezirks als „Vorbilder, weil Sie bei allem, was Sie für sich und andere tun, Ihr Bestes geben.“ Ohne das Ehrenamt wäre das gesellschaftliche Leben undenkbar: „Es ist unbezahlbar.“

Dem stimmte Gemeinderat Paul Erhart als Stellvertreter von Wehrs Bürgermeister Michael Thater uneingeschränkt zu: „Ohne Menschen wie Sie, wäre unsere Gesellschaft ärmer.“

Zwei langjährige Schiedsrichter geehrt

Den Rahmen der Veranstaltung nutzte Ralf Brombacher (Kandern), Obmann der Schiedsrichter im Südbadischen Fußballverband die Ehrennadeln der Schiedsrichter zu überreichen. Rudi Fehrenbach vom SV Höchenschwand leitet Fußballspiele seit 25 Jahren. Gerrit Peukert vom SV Karsau wurde für seine 20-jährige Schiedsrichter-Tätigkeit ausgezeichnet.

Ehrungen mit der SBFV-Ehrennadel

Ehrungen mit der SBFV-Ehrenurkunde