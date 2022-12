Tischtennis: – Lena Sadrina von den TTF Stühlingen wurde Fünfte bei den Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften der Jugend in Weinheim. Sie hatte zuvor die Bezirksmeisterschaften und die Regional-Einzelmeisterschaften von Südbaden klar gewonnen und sich dadurch für das Finale der Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften qualifiziert.

Lena Sadrina startete in Weinheim in der Altersklasse U15. Dadurch dass sie ein Jahr lang in der Schweiz spielte, fehlten ihr die notwendigen QTTR-Punkte, um besser in der Qualifikation gesetzt zu werden. Ohne Satzverlust marschierte sie dennoch durch die Gruppenspiele der Vorrunde und besiegte dabei sogar eine Spielerin, die über 100 Punkte mehr auf ihrem Konto hatte.

Im Achtelfinale traf sie auf Jana Schüle vom TTC Mühringen, die sie schon aus der Oberliga her kannte. Mit einem 3:1-Erfolg setzte sich Sadrina durch und stand im Viertelfinale. Hier wartete die top-gesetzte Bao Chau Elisa Nguyen vom TTV Ettlingen. Die Drittligaspielerin hatte 400 TTR-Punkte mehr als Lena Sadrina, unterschätzte sie aber dennoch bei einigen Bällen deutlich. Nach spannenden Ballwechseln musste sich die Stühlingerin mit 4:11, 9:11 und 8:11 geschlagen geben. Mit ihrem hochzufriedenen Coach Sven Demuth freute sich Lena Sadrina dennoch über den fünften Platz.