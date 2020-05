von unser Regionalsport-Redaktion

Fußball-Landesliga: – Die Planungen beim VfR Bad Bellingen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Bisher verpflichtete das Schlusslicht der Landesliga fünf Neuzugänge.

Karim Billich (FC Auggen), Tim Siegin (Bahlinger SC), Christian Ophoven (FC Wolfenweiler-Schallstadt), Ali Durmus (TuS Middels) und Enno Mayer (Auslandsaufenthalt) verstärken die Mannschaftzur neuen Runde.

Heimkehrer: Christian Ophoven ist nach einer Saison beim FC Wolfenweiler-Schallstadt zurück. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Tim Siegin und Christian Ophoven kehren nach einer Saison zum VfR Bad Bellingen zurück. Dieses Duo war maßgeblich am Aufstieg in die Landesliga beteiligt gewesen. Um so mehr freut es den VfR Bad Bellingen, dass beide den Weg zurückgefunden haben.

Karim Billich, ein ehemaliger Jugendspieler der Spvgg. Bamlach/Rheinweiler, der bis zur B-Jugend in der Jugend-Spielgemeinschaft beider Vereine spielte und sich dann dem FC Auggen anschloss, wechselt in seinem ersten Aktivjahr zum VfR Bad Bellingen.

Ali Durmus und Enno Mayer haben ihre beruflichen Planungen wieder ins Markgräflerland verlegt und werden den Verein mit ihrer fußballerischen Qualität und ihrer menschlichen Art bereichern.

Mit zwei Spielern aus dem aktuellen Kader finden noch Gespräche statt, alle anderen Spieler haben für die neue Runde zugesagt. Mit weiteren potenziellen Neuzugängen ist der sportliche Leiter des VfR Bad Bellingen, Stephan Hoßlin, in Gesprächen.

Verlängert: Werner Gottschling geht in seine achte Saison als Trainer des VfR Bad Bellingen. | Bild: Welte, Gerd

Eine wichtige Personalentscheidung ist ebenfalls vollzogen. Das Trainerteam mit Werner Gottschling und Co-Trainer Peter Johann wird auch nächste Saison den VfR Bad Bellingen betreuen. Die Vereinsführung hat nach intensiven Gesprächen über die Ausrichtung des Vereins und der Mannschaftsplanung dem Trainergespann, trotz der aktuellen schwierigen Tabellensituation, einstimmig das Vertrauen ausgesprochen.

Werner Gottschling geht damit in die achte Saison beim VfR Bad Bellingen. Co-Trainer Peter Johann ist nach seiner krankheitsbedingten Pause wieder an Bord. Torwarttrainer Bodo Tobler wird dagegen nach zwei Jahren beim VfR Bad Bellingen kürzer treten und zur neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Wie andere Vereine hat auch der VfR Bad Bellingen in Absprache mit der Gemeinde Bad Bellingen seit kurzem wieder das Training aufgenommen und trainiert zweimal wöchentlich unter den vorgeschriebenen Auflagen.