Fußball-Landesliga vor 14 Stunden

FSV Rheinfelden ist Favorit im Derby beim VfR Bad Bellingen

Rheinfelder Trainer Werner Gottschling kehrt im Landesliga-Derby beim VfR Bad Bellingen an seine alte Wirkungsstätte zurück. Nur der gesperrte Arben Gashi fehlt im Kader. SV 08 Laufenburg will den ersten Auswärtssieg in dieser Saison beim FC Bad Krozingen. Mike Heyde ist nach drei Wochen wieder einsatzbereit.