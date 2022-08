Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden scheitert an einem eingespielteren und effizienter agierenden Gegner. Verteidiger Berat Ozan verletzt sich schwer.

Fußball-Landesliga: – In der vergangenen Saison hatten sich der VfR Hausen und der FSV Rheinfelden bis zum letzten Spieltag an der Tabellenspitze duelliert. Vieles spricht dafür, dass beide Mannschaften auch in dieser Runde oben mitmischen.