Fußball-Kreisliga B-4: – Einen vorzeitigen Trainerwechsel meldet B-Kreisligist SV Eggingen, aktuell Tabellenachter der Staffel 4. Der Verein und sein seit Sommer 2019 amtierender Coach Raimund Hübner gehen ab sofort getrennte Wege. Die Nachfolge übernimmt Holger Kostenbader, der schon von 2006 bis 2013 am Ruder war.

Trennung: Raimund Hübner (63) ist ab sofort nicht mehr Trainer des SV Eggingen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Gemeinsam habe sich der Vorstand mit dem 63-Jährigen aus Hohentengen geeinigt, die Zusammenarbeit nach eineinhalb Jahren umgehend zu beenden. „Wir kamen in offenen Gesprächen zu dem Entschluss, dass sich Mannschaft und Trainer gegenseitig nicht mehr ausreichend motivieren können, um die Zusammenarbeit erfolgversprechend fortzuführen. Daher wurde die erneute Corona-Saisonpause genutzt und sich gemeinsam auf eine vorzeitige Trennung geeinigt“, schreibt der SV Eggingen in einer Presseerklärung: „Wir bedankt sich herzlich bei Raimund, der sich insbesondere in der schwierigen Corona-Zeit fair verhalten hat und wünscht ihm alles Gute!“

Raimund Hübner betont, dass er schon vor einigen Wochen über eine mögliche Trennung gesprochen habe: „Ich habe damals der Mannschaft und den Verantwortlichen mitgeteilt, dass mir die Motivation abhanden gekommen ist. Ich sehe es als meine Aufgabe an, Spieler und Mannschaft weiter zu entwickeln. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass das noch möglich ist“, so Hübner, der anbot, das Amt „gern zur Verfügung zu stellen, sobald ein Nachfolger gefunden ist.“

Nachfolger von Raimund Hübner, der zuvor beim VfB Waldshut, FC Zürich/CH (U17-Juniorinnen) und den Fußballerinnen des FC Hochrhein tätig war, wird ein „alter Bekannter“. Holger Kostenbader kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Zwischen 2006 und 2013 hat der 48-Jährige mit seinem Heimatverein die größten Erfolge der Vereinsgeschichte gefeiert. Herausragend war dabei Platz zwei in der Bezirksliga im Sommer 2007. Die Aufstiegsspiele zur Landesliga gingen seinerzeit aber gegen den TV Köndringen mit 0:2 und 2:1 verloren.

Erfolgreich agierte Kostenbader, in Eggingen als Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter auch kommunalpolitisch aktiv, später als Trainer beim FC Schleitheim/CH, FC Tiengen 08 und Nachbar Spvgg. Wutöschingen. Zuletzt war er ab Sommer 2019 für ein halbes Jahr als Trainer der A-Junioren der SG Waldshut-Tiengen tätig.

Mit seinen Vorstellungen zur Mannschaftsführung und Spielphilosophie habe Kostenbader den Vorstand des SV Eggingen sofort überzeugt, heißt es in der Pressemitteilung: „Dazu kennt sich Holger im Verein bestens aus. Angesichts seiner fußballerischen Expertise sowie akribischen Trainingsarbeit ist der Vorstand davon überzeugt, genau den richtigen Trainer für unsere junge Mannschaft gefunden zu haben.“ Als Co-Trainer steht Kostenbader weiterhin Pietro Nacci zur Verfügung.

*Artikel wurde nach Veröffentlichung um den dritten Absatz erweitert!