Radball: – In der heimischen Schulsporthalle nutzten die U15-Radballer Quentin Schumann und Frederik Kranz vom RSV Öflingen den Heimvorteil und setzten sich ohne Niederlage im Halbfinale durch. Damit vertreten sie ihren Verein am 3./4. Juni bei den Deutschen Meisterschaften der U15-Schüler in Nordheim bei Heilbronn.

Quentin Schumann und Frederik Kranz ließen vor heimischer Kulisse nichts anbrennen. Das Duo gewann alle vier Spiele, kassierte dabei nur vier Gegentore. Dem 4:1 gegen den RV Bilshausen aus Niedersachsen folgten ein 5:0 gegen den Ludwigsfelder RC II (Brandenburg), ein 6:2 gegen den RSV Stadtilm (Thüringen) und ein hauchdünnes 2:1 gegen den ebenfalls fürs Finale qualifizierten RMSV Klein Gerau II. Der Siegtreffer gegen die Hessen gelang erst Sekunden vor Spielende. Das sächsische Team des RSV Zscherben war in Öflingen nicht angetreten.