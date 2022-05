Leichtathletik: – Rund 60 Starterinnen und Starter kämpften bei den Bezirksmeisterschaften in den Blockwettkämpfen, die der TV Wehr im Frankenmattstadion ausrichtete.

Karl Rapprich, Abteilungsleiter des TV Wehr, freute sich auch über viele Gaststarterinnen und -starter aus anderen Bezirken. Lobend erwähnte er die Bezirksvereine, die viele Helferinnen und Helfer für die Veranstaltung gestellt hätten.

Jonas Abberger vom TV Wehr siegte in M14 im Block Sprint/Sprung mit 2427 Punkten. Über 100 Meter gewann er in 12,46 sec, über 80 Meter Hürden in 13,51 sec, im Hochsprung mit 1,52 m. Im Block Wurf schaffte er 4,78 m im Weitsprung, im Speerwurf 25,10 m.

Siegreich: Amara Igwe vom TV Wehr gewann in der Klasse W14 mit 2200 Punkten. Im Hochsprung ließ sie die Konkurrenz bei der Bezirksmeisterschaft in den Blockwettkämpfen mit einer Höhe von 1,32 Meter hinter sich. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Seine Vereinskollegin Amara Igwe gewann in W14 mit 2200 Punkten. Alicia Beuchelt (LG Hohenfels) siegte im Speerwurf (21,12 m). Igwe gewann im Sprint/Sprung über 100 m (14,14 sec), 80 m Hürden (13,72 sec) sowie im Hochsprung (1,32 m) und Weitsprung (4,55 m). Sarah Höcker (LG Hohenfels) sammelte im Block Lauf der W14 2053 Punkte. Sie gewann über 2000 m (8:39,44 min), 80 m Hürden (14,90 sec) und Ballwurf (39,00 m). Gianluca Rapprich (TV Wehr) holte im Block Lauf der M13 2126 Punkte, siegte über 60 m Hürden (10,56 sec), 800 m (2:38,57 min) und Ballwurf (38,50 m).

Zweite: Silber im Blockwettkampf Sprint/Sprung der Klasse W13 holte Leona Abazi von der LG Hohenfels mit 2131 Punkten. | Bild: Scheibengruber, Matthias

