Rheinfelder Bikerin vom Team Orbea Serpentine Velosport beweist in Zadov ihre gute Form. Bruder Miron Lipp wird Zehnter in der U23-Wertung.

Die Rheinfelder Geschwister Finja und Miron Lipp vom Team Orbea Serpentine Velosport sind derzeit bei Rennen in Tschechien aktiv. Nach dem Weltcup in Nove Mesto starteten sie am Wochenende in Zadov. Die Strecke auf 1100 Meter Meereshöhe in einem