von Ralf Schäuble

Mountainbike: – Die erstmals ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Short Track in Titisee-Neustadt wurden für Finja Lipp von der SG Rheinfelden zum krönenden Abschluss einer tollen Saison. Bei der Entscheidung um den nationalen Titel, der ausschließlich in der Elite-Klasse vergeben wird, gewann die 19-Jährige überraschend Silber hinter Favoritin Leonie Daubermann (Gessertshausen). Dritte wurde Lipps Ghost-Teamkollegin Nadine Rieder aus Sonthofen.

Nach der WM und dem krankheitsbedingten Aus beim Weltcup-Finale nahm Finja Lipp vor zweieinhalb Wochen wieder das Training auf, um sich nochmals gezielt auf die Deutschen Meisterschaften vorzubereiten. Ob das funktionieren würde, stand allerdings in den Sternen. „Ich wusste nicht, was ich erwarten konnte, nachdem ich krank war und seit der WM Ende August kein Rennen mehr bestritten hatte. Die Hoffnung war vielleicht Platzierung unter den besten Fünf“, so ihre Einschätzung vor dem Rennen. Um so größer war die Freude bei Finja Lipp, bei ihrem ersten Start bei einer Elite-DM die Silbermedaille zu gewinnen.

Radsport Was ist Short Track? Short Track ist ein verkürztes Cross-Country-Rennen, auf einer ein bis eineinhalb Kilometer langen Runde und einer Wettkampfdauer von etwa 20 Minuten. Seit zwei Jahren ist Short Track auch Bestandteil des Weltcup-Programms und seit 2021 WM-Disziplin im Radsport. Short Track wird ausschließlich in den Elite-Klassen ausgetragen.

Aufholjagd nach verhaltenem Start

Das Rennen ist sie bewusst vorsichtig angegangen: „Ich bin bewusst etwas verhalten gestartet, weil nicht klar war, wie fit ich tatsächlich bin. Aber nach der Hälfte des Rennens habe ich gemerkt, dass noch etwas möglich ist.“ Von da an überholte die Deutsche U23-Meisterin im Cross Country eine Konkurrentin nach der anderen. In der sechsten von insgesamt neun Runden wurde auch Teamkollegin Nadine Rider überholt. Nur die deutsche Elite Meisterin im Cross-Country und Favoritin Leoni Daubermann war schon zu weit enteilt. Sie gewann in einer Fahrzeit von 29:48 Minuten mit 27,5 Sekunden Vorsprung auf Finja Lipp.

Miron Lipp auf Rang 18

Für Finjas Bruder Miron Lipp, der bei der Männer-Elite am Start war, entwickelte sich das Rennen nicht so gut. Sehr offensiv und als Neunter in der ersten Runde super gestartet, verlor er auf der sehr anspruchsvollen Short-Track-Runde an der Hochfirstschanze in Neustadt bei strömendem Regen immer mehr an Boden. Eine Erkältung in den Tagen vor dem Rennen machte ihm zu schaffen und kostete Substanz. Im Ziel belegte er Rang 18.

Janine Schneider Fünfte bei Marathon-DM

Spitzenplatz: Janine Schneider (rechts) aus Klettgau-Bühl, die für den VC Singen startet, wurde bei der Marathon-DM in Titisee-Neustadt Fünfte in der Frauen-Konkurrenz. Neben ihr fährt Sina Van Thiel vom RSC Kempten. | Bild: Ralf Schäuble

Schon tags zuvor starteten in Titisee-Neustadt Janine Schneider aus Klettgau-Bühl und Lukas Kornberger aus Waldshut-Tiengen bei den Deutschen Meisterschaften im Mountainbike-Marathon. Bei nasskalten Bedingungen wurde die ehemalige Titelträgerin (2019) auf den sehr schweren zwei Runden zum Hochfirst über 78 Kilometer bei der Frauen-Elite in einer Zeit von 5:03 Stunden Fünfte.

Lukas Kornberger, dessen Heimatverein der VBC Waldshut-Tiengen ist, erreichte bei der Männer-Elite nach 4:39 Stunden als 33. das Ziel.

In der Master Klasse 2-4 belegte Johannes Winkelsträter vom RSV Bad Säckingen nach 5:01 Stunden Rang sieben.

Hannah Beck 19. bei WM in Barcelona

Bei den Eliminator-Weltmeisterschaften in Barcelona war auch Hannah Beck am Start. Die Bikerin der SG Rheinfelden fuhr im Rennen der Frauen auf den 19. Platz.