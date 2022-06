von Ralf Schäuble

Mountainbike: – Als frisch gebackene Deutsche Meisterin der U23-Frauen vertritt Finja Lipp von der SG Rheinfelden am Sonntag bei den Nachwuchs-Europameisterschaften die deutschen Farben in Anadia/Portugal, das rund 100 Kilometer südlich von Porto liegt.

Auf einer schnellen Runde mit 3.6 Kilometern Länge und 100 Höhenmeter hat die 19-Jährige Chancen auf eine Platzierung in den Top Ten. Wenn sie einen guten Tag erwischt, könnte die Fahrerin des Ghost Factory Racing Team unter die besten Fünf kommen.

Der Gewinn einer Medaille wird für Lipp als eine der Jüngsten im 38-köpfigen Starterfeld schwierig werden, auch wenn sie im Moment in einer Top-Verfassung ist und vom Gewinn des deutschen Meistertitels viel Motivation und Selbstsicherhit ins EM-Rennen mitbringt. Die Strecke dürfte Finja Lipp liegen, und vielleicht schafft sie einmal mehr eine Überraschung. Als Top-Favoritinnen gehen die Niederländerin Puck Pieterse und die Dänin Sofie Pedersen ins Rennen.

Dass die EM für die Nachwuchsklassen in diesem Jahr ausnahmsweise separat stattfindet, liegt daran, dass die EM für die Frauen- und Männer-Elite Teil der „European Games“ in München am 19./20. August ist. Miron Lipp, der Bruder von Finja, wurde vom Bund Deutscher Radfahrer nicht für die EM nominiert.