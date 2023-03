Radsport: – Wenige Tage nach ihrem 20. Geburtstag startet Mountainbikerin Finja Lipp (SG Rheinfelden) vom „Ghost Factory Racing Team“ in die neue Saison. Zum Auftakt der Bundesliga-Serie geht es für die U23-Bikerin ins bayerische Schwaben nach Krumbach und Obergessertshausen. Nach einer nahezu optimalen Vorbereitung über den Winter geht sie mit einer positiven Anspannung und mit großer Vorfreude in ihre zweite Saison bei der oberfränkischen Equipe.

Radsport Finja Lipp von der SG Rheinfelden holt Silber bei Deutscher Meisterschaft im Short Track Das könnte Sie auch interessieren

Eröffnet wird die Saison morgen mit einem Short Race durch die enge Innenstadt von Krumbach (Kreis Günzburg). Die Rundstrecke führt knapp 1000 Meter durch die Stadt an der Kammel, was einer Renndauer von etwas 20 Minuten entspricht. Einen Tag startet Finja Lipp in Obergessertshausen das Cross Country-Rennen im Feld der Elite, da keine U23-Kategorie ausgeschrieben ist.

Der Doppelstart am Wochenende ist für die Deutsche U23-Meisterin eine Premiere: „Das wird in zweifacher Hinsicht superspannend“, blickt Finja Lipp auf den bevorstehenden Saisonauftakt: „Es ist das erste Mal, dass ich innerhalb von zwei Tagen ein Short Race und ein Cross-Country Rennen bestreite. Zudem ist es der erste Start in diesem Jahr. Ich habe gut trainiert, mein Gefühl ist gut. Aber wo ich wirklich stehe, weiß ich nicht“; ist sie selbst sehr gespannt auf die Rennbelastung nach der langen Wettkampfpause.

Tolles Trainingslager in Südafrika

Ein Rennen – quasi als Generalprobe – hat Finja Lipp schon bestritten. Im Rahmen des dreieinhalbwöchigen Trainingslagers mit dem Ghost-Team in Südafrika fuhr sie beim Südafrika-Cup. Das Team hatte Quartier in Stellenbosch bei Kapstadt: „Da hatte es sich angeboten, diese Rennen als intensive Trainingseinheit mitzunehmen“, so Lipp: „Es machte viel Spaß, auf der anspruchsvollen Weltcup Strecke zu fahren und war eine schöne Abwechslung zum Trainingsalltag. Rückschlüsse auf meine aktuelle Form sind nicht wirklich möglich.“

Mountainbike Starkes WM-Debüt von Mountainbikerin Finja Lipp Das könnte Sie auch interessieren

Das Trainingslager war sie ein voller Erfolg. Viele neue Eindrücke prasselten auf die 20-Jährige, die zum ersten Mal in Südafrika war: „Das war schon krass und tatsächlich musste ich mich erst etwas an die besonderen Umstände gewöhnen. Dann war es aber perfekt. Wir sind fast nur Mountainbike gefahren. Es gibt dort endlos viele Trailparks, auf unterschiedlichstem Niveau. Einfach perfekt zum Mountainbiken“, blickt sie immer noch begeistert zurück.

Das Trainingslager war jener Teil in der Saison-Vorbereitung, bei dem sie neue Wege gegangen ist und in Folge dessen sie – im Vergleich zu 2022 – den Umfang etwas erhöht hat: „Hat man die Möglichkeit, im Warmen zu trainieren, passiert das schon fast automatisch“, erklärt sie, merkt aber auch dann, dass die Umstellung vom hiesigen Winter auf den dort herrschenden Sommer mit teilweise über 30 Grad etwas Zeit benötigt hat.

Radsport Zwischenfazit fällt für Finja Lipp „einfach genial“ aus Das könnte Sie auch interessieren

Einem erfolgreichen Einstieg in die neue Saison scheint nichts im Weg zu stehen. Schließlich hat sich die Studentin der Sportwissenschaften auch fürs zweite U23-Jahr viel vorgenommen. „Ich hoffe, in den Weltcups etwas häufiger als im vergangenen Jahr unter die besten Zehn zu fahren“, formuliert sie konkrete Ziele eher vorsichtig.

Bei den Einzelrennen hat sie neben den Europameisterschaften (Termin und Ort sind noch nicht offen) und den Weltmeisterschaften am 12. August in Glasgow (Schottland) vor allem die Deutschen Meisterschaften im Blick. Auf der Weltcupstrecke in Albstadt möchte sie am 23. Juli „ihr“ DM-Trikot verteidigen. Allerdings wären „nur“ Silber oder Bronze für sie kein Misserfolg: „2022 lief es einfach optimal für mich. Die Konkurrenz um den Titel ist sehr groß“, lautet ihre Einschätzung.