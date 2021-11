Fußball vor 3 Stunden

Fernseh-Team des Südwestrundfunks erweckt den legendären SV Tiefenstein zu neuem Leben

Zeitzeugen Dietmar und Lothar Adomeit sowie Dieter und Roland Malcherzyk erinnern bei den Dreharbeiten in Tiefenstein und Birndorf mit alten Zoten an die Ära der Dauer-Verlierer aus dem Hotzenwald. Beitrag wird am Freitag, 7. Januar, ab 20.15 Uhr, in der Sendung „Das Jahr 1983 – so war‘s im Südwesten“ gesendet