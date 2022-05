Fußball-Kreisliga A, Ost: Für den FC Weizen beim FC Grießen und den SV Albbruck beim SV Waldhaus zählen nur Siege. SV Obersäckingen hat‘s schwer bei Spvgg. Wutöschingen. SC Lauchringen am Freitag gegen FC Geißlingen

Fußball-Kreisliga A, Ost: – Ein Blick auf die Tabelle und die noch ausstehenden Spiele verspricht Spannung bis zum Saisonende. Interessante Duelle stehen noch auf dem Programm, so dass sowohl an der Tabellenspitze als auch am Tabellenende die