Fußball: – Die Rivalität zwischen dem FC Schlüchttal auf der einen Seite des Buck und der Fußballer aus Untermettingen auf der anderen Seite ist in Ühlingen-Birkendorf legendär. Entsprechend gut tut es den Schlüchttalern, wenn sie am Ende des Turniers den Steinatalpokal mit nach Hause nehmen. Das ist ihnen in diesem Sommer einmal mehr gelungen. Im Finale gegen den SV Eggingen gab es einen 5:3-Erfolg. Nach Siegen von 2013, 2104, 2015 und 2017 war es der fünfte Triumph in den vergangenen neun Jahren.

Regionalsport Hochrhein Glückloser VfR Horheim-Schwerzen führt drei Mal im Finale um den Steinatalpokal des SV Untermettingen Das könnte Sie auch interessieren

Der Pokalverteidiger SG Riedböhringen/Fützen, die 2019 gegen den SV Rheintal gewann, war nicht am Start. Ohnehin spielten nach der zweijährigen Corona-Pause nur vier Mannschaften auf dem neuen Kunstrasen um den Pokal.

Sie haben es wieder getan: Zum fünften Mal seit 2013 gewinnt der FC Schlüchttal den Steinatalpokal beim SV Untermettingen. Bei der Siegerehrung überreichten Moritz Erne (links) und Sportchef Christian Fischer das begehrte Teil an FCS-Kapitän Pius Blatter. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Das Endspiel war eine spannende Angelegenheit für die zahlreichen Zuschauer. Die hatten schon in der Partie um Platz drei einige Tore gesehen, als der VfB Mettenberg die Reserve des Nachbarn VfR Horheim-Schwerzen mit 4:0 besiegte.

Stolzer Pokalsieger: Simon Hepp vom FC Schlüchttal freut sich über den Steinatalpokal. | Bild: Scheibengruber, Matthias

In den Halbfinals, zwei Tage zuvor, am hatten beide Kontrahenten ordentlich einstecken müssen. Die Mettenberger unterlagen dem FC Schlüchttal mit 2:7, die Horheimer Reserve kassierte vom SV Eggingen ein ganzes Dutzend Tore.

Titel im Visier: Trainer Holger Kostenbader war mit dem Auftritt des SV Eggingen in Untermettingen zufrieden. Er gibt den Aufstieg in die Kreisliga A als Saisonziel aus. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Somit waren die Egginger im Endspiel nicht zwingend Außenseiter. Trainer Holger Kostenbader hatte seine Elf offensiv eingestellt, musste zudem auf Stützen verzichten. Doch die Egginger, die Kostenbader im Sommer 2023 „mit diesem Kader“ wieder in der Kreisliga A sehen will, legten munter los.

Tormaschine: Im Finale unterlag der SV Eggingen zwar mit 3:5 gegen den FC Schlüchttal, doch das Halbfinale gewann die Elf aus dem Wutachtal krachend mit 12:0 gegen den VfR Horheim-Schwerzen II. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Sie führten nach Toren von Valentin Winkler und Rückkehrer Benjamin Streuff zur Pause „nur“ mit 2:1, weil Nico Reichardt mit dem Pausenpfiff der Anschluss gelungen war.

Hattrick: Mit drei Treffern hatte Nico Reichardt (links, gegen Valentin Winkler) großen Anteil am 5:3-Sieg des FC Schlüchttal im Finale gegen den SV Eggingen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Nach dem Wechsel drehte Reichardt dann auf, legte nach dem Ausgleich durch Pedro Albicker zwei Treffer zum 4:2 nach. Die keimende Egginger Hoffnung nach dem 3:4-Anschlusstreffer durch Benjamin Hehs machte Manuel Walter mit seinem Kopfballtreffer nach Traumflanke von Michael Selb zunichte.

Schlusspunkt: Michael Selb hatte geflankt, Manuel Walter stieg höher als Luca Amann und schon lag der Ball im Netz – zum 5:3 für den FC Schlüchttal im Finale im Untermettingen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Höchst zufrieden zeigte sich nach dem Schlusspfiff der neue Trainer Michael Gallmann: „Ich habe viel Spaß mit der Mannschaft, der Trainingsbesuch ist hervorragend. Ich freue mich richtig, dass ich wieder zu Hause bin“, so der aus Riedern stammende Trainer.

Wieder zu Hause: Trainer Michael Gallmann feierte mit dem FC Schlüchttal in Untermettingen einen gelungenen Einstand. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Er hat von Roberto Wenzler eine intakte Elf ohne Abgänge übernommen: „Dazu kommen die Nachwuchskräfte Elias Morath und Moritz Gampp“, so Gallmann: „Bei Joas Hirzle müssen wir noch etwas Geduld haben, bis seine Knieverletzung abgeklungen ist.“