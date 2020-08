In der zweiten Runde stehen an diesem Wochenende drei Bezirksliga-Duelle auf dem Programm.

Derby-Charakter hat die Partie des FC RW Weilheim am Samstag um 17 Uhr gegen den Nachbarn FC Tiengen 08. Die neu gegründete SG FC Wehr-Brennet darf sich als Aufsteiger in die Bezirksliga am Samstag um 17.30 Uhr beim SV Herten beweisen.

Schließlich hat der FC Zell am Sonntagabend den TuS Efringen-Kirchen zu Gast. Auf Mittwoch, 9. September wurde das vierte Bezirksliga-Duell zwischen dem FC Hochrhein und dem FC Erzingen verlegt.

Bezirksliga-Aufsteiger SG Mettingen/Krenkingen will am Sonntag mit einem Sieg vom B-Kreisligisten SV Schwörstadt zurück kehren. Der SV Waldhaus erwartet als Aufsteiger in die Kreisliga-Ost ebenfalls am Sonntag den neuen Ligarivalen SC Lauchringen.