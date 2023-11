Fußball vor 30 Minuten

Routinier Francesco Melina sticht im Schwarzwald als „Joker“

Fußball-Kreisliga A, Ost: FC Hochrhein dreht in der Schlussphase das Spiel auf dem Kunstrasen in St. Blasien zum 3:1-Sieg bei der SG Höchenschwand/Häusern/St. Blasien und steht nun wieder an der Spitze