Fußball-Kreisliga B-4: – Beim FC Erzingen hat nun auch das Trainergespann der 2. Mannschaft, Kadir Faslak und Ibrahim Ileri, mit seinen Vertrag bis Sommer 2021 verlängert. Zudem kehrt Torwart Jan Wiedmann zurück, der zuletzt pausiert hat, und sich nun den Platz zwischen den Pfosten mit dem aus privaten Gründen kürzer tretenden Christian Bauhuber teilt. Die Erzinger Reservisten stehen in der wegen der Corona-Zwangspause unterbrochenen Saison auf dem fünften Tabellenplatz.

Rückkehr: Jan Wiedmann steht wieder zur Verfügung und wird sich künftig beim FC Erzingen II im Kasten mit Christian Bauhuber abwechseln. | Bild: Scheibengruber, Matthias

„Nach einen Jahr Pause freue ich mich, endlich wieder zwischen den Pfosten stehen zu können. Besonders glücklich bin ich, dass dies mit Freunden bei meinem Heimatverein möglich ist“, so Wiedmann. Auch Sportvorstand Patrick Netzhammer ist zufrieden: „Sehr erfreulich ist, dass der komplette Kader für die kommende Runde zugesagt hat. Dies ist ein sensationelles Zeichen.“

FC Erzingen FC Erzingen holt Torjäger Dominik Flum vom FC Geißlingen zurück Das könnte Sie auch interessieren

„Dem Ziel, das ich mir zu Beginn meiner Amtszeit gesteckt habe, kommen wir nun in großen Schritten näher. Für mich zählt nicht nur die Erste Mannschaft. Die Zweite ist für die Aktiven wichtiger Baustein. In dieser Saison war Klaus mehrfach froh, dass er Hilfe von der „Zweiten“ bekam“, so Netzhammer: „Die Reserve sollte für mich nicht das Abstellgleis, sondern ein Unterbau mit Potenzial für die Erste darstellen. Daher freut es mich enorm, dass wir nun einen sehr jungen und qualitativ enorm starken Kader für diese Spielklasse zusammenstellen konnten. Ich möchte beide Trainer-Teams loben, deren Zusammenarbeit kaum besser sein kann.“

Guter Weg: Sportchef Patrick Netzhammer (rechts) ist mit der Arbeit von Kadir Faslak und der „Zweiten“ beim FC Erzingen sehr zufrieden. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Kadir Faslak und Ibrahim Ileri sind sich einig: „Wir sind froh, die Zusammenarbeit verlängert zu haben. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten bereitet uns jede Menge Freude. Wir sind guter Dinge, an wunderschöne alte Zeiten anknüpfen zu können.“