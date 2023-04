Fußball-Kreisliga A, Ost: Meister und „Vize“ der Kreisliga B von 2021/22 treffen am Ostersonntag aufeinander. FC Grießen erwartet VfR Horheim-Schwerzen im Abstiegsduell. SV Waldhaus bei Tabellenführer SV Blau-Weiß Murg.

Fußball-Kreisliga A, Ost: – Mit vier Begegnungen am Osterwochenende wird der 21. Spieltag, der bereits am Gründonnerstag begonnen hat, komplettiert. Nur die Partie zwischen dem FC Tiengen 08 II und dem FC Weizen findet erst am Donnerstag, 27.