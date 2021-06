Deutscher Rekordmeister spielt am 17. Juli in der MS Technologie-Arena gegen den Bundesliga-Rivalen aus dem Rheinland.

Fußball: – Die Fußballfans in der Region dürfen sich auf einen echten Knüller freuen. Der FC Bayern München kommt am Samstag, 17. Juli, nach Villingen. Der deutsche Rekordmeister tritt gegen den Bundesliga-Rivalen 1. FC Köln an, der vom 16.