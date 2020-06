von SK

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Der FC 08 Bad Säckingen setzt auch in der neuen Saison auf Kontinuität. So verlängerte der Verein seinen Vertrag mit Trainer Clemens Bauer. Dieser hatte die Mannschaft, die zur Zeit Vorletzter in der Kreisliga A-Ost ist, im September des vergangenen Jahrs von Rusmir Omeragic übernommen. Falls die Saison abgebrochen werden sollte, würden die Bad Säckinger auch kommende Runde in der Kreisliga A spielen.

Regionalsport Hochrhein Viele Chancen bleiben liegen: 2:2 gegen den SC Lauchringen fühlt sich für den FC 08 Bad Säckingen wie eine Niederlage an – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Während Clemens Bauer Cheftrainer bleibt, soll Dylan Walter ihn als spielender Co-Trainer unterstützen. Dominik Wunderle bleibt zweiter Co-Trainer bzw. der „Mann für alle Fälle“, und Marc Gerspach Torwarttrainer.

Unterstützung: Dylan Walter wird spielender C-Trainer. | Bild: Neubert, Michael

Die zweite Mannschaft des FC Bad Säckingen kann auch kommende Runde auf Trainer Andreas Weber und Co-Trainer Matthias Waßmer zählen. Das Team ist Tabellenführer in der Kreisliga C-4 und würde bei einem Saisonabbruch in der kommenden Runde in der Kreisliga B um Tore und Punkte kämpfen.