Tischtennis: – Der TTC Schopfheim/Fahrnau bei den Männern B und der FC 08 Bad Säckingen bei den Männern C sicherten sich in der Rappensteinhalle beim TTC Laufenburg die Pokalsiege der Saison 2022/23 im Bezirk Oberrhein.

Im Finale der Männer B punktet für Gastgeber TTC Laufenburg lediglich Spitzenspieler Bernhard Bürgin. Der Routinier musste gegen Kevin Kiefer und Jan Brutschin zwar über die volle Distanz gehen, besiegte schließlich beide im fünften Satz. Deutlicher fielen die ersten Punkte für den TTC Schopfheim/Fahrnau aus: Kevin Kiefer bezwang Peter Weinmann in vier Sätzen. Stefan Brutschin ließ Christian Gleichauf gar keinen Satzgewinn. Da Kiefer und S. Brutschin auch im Doppel gegen Bürgin/Weinmann stark aufspielten, führte das Trio aus dem Wiesental zwischenzeitlich mit 3:1.

Kampfgeist: Bernhard Bürgin – hier ein Archivbild – holte im Pokalfinale die beiden Punkte für den TTC Laufenburg beim 2:4 gegen den TTC Schopfheim/Fahrnau. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Ehe der Fünf-Satz-Marathon von Bürgin gegen Kiefer beendet war, sicherte Stefan Brutschin am Nebentisch mit seinem 3:2-Sieg über Peter Weinmann den Pokalsieg für sein Team, das sich am Ende mit 4:2 behauptete. „Wir sind zur Zeit gut in Form. Es war aber klar, dass wir gute Gegner haben werden“, resümiert Mannschaftsführer Jan Brutschin, der dem Regionspokal in Haslach/Kinzigtal gelassen entgegen blickt: „Mitspielen und ein paar gute Spiele haben, ist unser Ziel.“

FC 08 Bad Säckingen dreht Spiel

Das Turnier in Haslach darf auch der FC 08 Bad Säckingen im Terminkalender eintragen. Das Team um Kapitän Kai Apel gewann mit 4:2 gegen den TTC Schopfheim/Fahrnau II: „Das war alles andere als ein eingeplanter Sieg“, gab sich Apel bescheiden und blickt der nächsten Runde locker entgegen: „Hinfahren, Spaß haben, heimfahren“ laute die Devise.

Sieg und Niederlage: Während Kevin Kiefer (vorn auf dem Archivbild) mit dem TTC Schopfheim/Fahrnau den B-Pokal gewann, unterlag sein damalige Doppel-Partner Uwe Pommerening mit der „Zweiten“ im C-Pokal. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Nach klaren 3:0-Siegen der von Uwe Pommerening gegen Alain Büchle und Uwe Pommerening/Nils Ruf gegen Carmon Hesse/Kai Apel, wendeten die Bad Säckinger das Blatt. Jeweils mit 3:0 sorgten Hesse gegen Ruf und Apel gegen Bronislaw Nowak mit dem knappen Sieg von Hesse gegen Pommerening das Blatt. Den Schlusspunkt setzte Büchle mit einem deutlichen Sieg gegen Nowak.

Frauen des TTC Schopfheim/Fahrnau kampflos weiter

Während der ESV Weil als einzig startberechtigter Verein auf den A-Pokal verzichtet hat, wird der Bezirk bei den Frauen vom TTC Schopfheim/Fahrnau beim Regionspokal vertreten.

Mit Blick auf die geringe Teilnehmerzahl, werde besprochen, wie der Wettbewerb attraktiver für die Spieler gestaltet werden könne, so Christian Gleichauf, Ressortleiter Erwachsenensport im Bezirk Oberrhein. Für ihn waren die Pokalfinals dennoch eine gelungene Veranstaltung des Ausrichters TTC Laufenburg mit vielen spannenden Spiele n gewesen.