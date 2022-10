Fußball-Kreisliga C-6: – Fair geht vor, heißt es in den Sonntagsreden der Sportfunktionäre. Dass es auf den Fußballfeldern immer wieder Szenen gibt, in denen Akteure diesem Motto folgen, zeigen die Auszeichnungen der Verbände. Aber selbstverständlich sind derlei Aktionen auch wieder nicht.

Dass es selbst in der untersten Liga – allen Vorurteilen zum Trotz – Spieler gibt, denen das Fairplay über dem Ergebnis steht, weiß Schiedsrichter Thomas Bendel vom FC Erzingen zu berichten. Er war am vergangenen Wochenende bei der SG Lottstetten/Altenburg II und leitete die Partie gegen die Reserve der Spvgg. Wutöschingen. Sicher kein fußballerischer Leckerbissen, aber Thomas Bendel war am Ende doch schwer beeindruckt.

Schiedsrichter Thomas Bendel vom FC Erzingen erlebte Fairplay in der Kreisliga C: „Respekt! So etwas gibt es wirklich selten.“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

Im Mittelpunkt seines Erlebnisses steht für Thomas Bendel der Wutöschinger Hussam Alshikh. Der war im Spiel seiner „Zweiten“ bei der SG Lottstetten/Altenburg II scheinbar im Strafraum vom Torwart gefoult worden. Bendel entschied sofort auf Strafstoß.

Als jedoch der Torhüter der Gastgeber reklamierte, den Ball gespielt zu haben, fragte Bendel einfach mal nach. Und Alshikh bestätigte ihm tatsächlich, nicht gefoult worden zu sein: „Respekt! So etwas gibt es wirklich selten“, lobte Bendel. Das Spiel haben die Wutöschinger übrigens mit 0:1 verloren.