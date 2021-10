von Rolf Rombach

Ringen, Regionalliga: – Ein erfolgreiches Doppelkampfwochenende liegt hinter den Ringern des KSV Rheinfelden. Während die Bundesliga um den TuS Adelhausen wegen der Weltmeisterschaft eine zweiwöchige Pause einlegt, musste das Team um Sascha Oswald und Siggi Knauer in der Regionalliga Baden-Württemberg an zwei Tagen hintereinander ran.

Im südhessischen Birkenau gewann das Rheinfelder Team gegen Aufsteiger SVG Nieder-Liebersbach mit 20:11. Tags darauf hatte die Rheinfelder Zehn dann mit dem ASV Ladenburg ein Mitglied der bisherigen Spitzengruppe vor sich. Die taktische Umstellung, Fabian Wepfer von der 71-er in die 75-er-Klasse zu setzen, sollte sich am Ende bezahlt machen. Dem kampflosen Erfolg von Schwergewichtler Luillys Perez Mora folgten Punktsiege von Patrick Hinderer (61 kg, Greco/8:0), Vincent von Czenstkowski (66 kg, Freistil/10:0) und Andrius Reisch (75 kg, Freistil). So stand es vor dem Schlussduell 15:14 für die Gäste aus Nordbaden.

Trotz knapp sieben Kilogramm Differenz begann Wepfer im Stand ausgeglichen. Allerdings wurde er gleich zwei Mal mit einem Kopfhüfter zu Boden gebracht. So lag er zu Beginn der dritten Minute mit 2:8 zurück und wäre um ein Haar geschultert worden. Doch das KSV-Eigengewächs kämpfte sich raus und bedrängte den Gegner zunehmend am Mattenrand. Nach der angeordneten Bodenlage wäre ihm beinahe bereits eine weitere Wertung gelungen, doch war der Akku weiterhin geladen – im Gegensatz zu dem seines Gegners. Zwei Verwarnungen wegen Rückwärtslaufens folgten, die dritte und damit die Disqualifikation drohte. Nach einer Unterbrechung wegen Nasenblutens gelang Wepfer noch ein Takedown zum 13:8-Punktsieg, womit der ASV Ladenburg auf der Zielgeraden vom KSV Rheinfelden mit 16:15 überholt wurde.