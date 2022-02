Leichtathletik: (gru) Celine Kaiser aus Herten gewann bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften im Glaspalast Sindelfingen den Titel über 3000 Meter. Die 23-Jährige siegte im Trikot des LAC Freiburg in 9:28,43 Minuten, über vier Sekunden vor Lokalmatadorin Kim Bödi (VfL Sindelfingen).

Lauf-Ass: Die Hertenerin Celine Kaiser vom LAC Freiburg gewann den Lauf über 3000 Meter in Sindelfingen. | Bild: Ralf Görlitz

Richtig viel Pech hatte Simea Thanei vom TV Wehr über die 60 Meter Hürden. Im Vorlauf wurde sie noch Zweite in herausragenden 8,86 Sekunden. Im Finale hätte diese Zeit zu Bronze gereicht, doch die Wehrerin blieb an einer Hürde hängen, brach den Lauf ab und hofft nun, dass es trotz des Sturzes für einen Start bei den Deutschen Hallenmeisterschaften – am Wochenende, ebenfalls in Sindelfingen – reichen wird.

Viel Pech: Simea Thanei vom TV Wehr verpasste im Hürdenlauf eine Medaille, stürzte im Finale. | Bild: Ralf Görlitz

Weitspringer Fabian Klein (TV Schwörstadt) startete mit 6,26 m im Feld der zehn Konkurrenten. Er steigerte sich über 6,48 m auf 6,62 m – seine persönliche Hallen-Bestweite – im fünften Sprung. Rang vier war ihm sicher, Bronze verpasste er nur um elf Zentimeter.